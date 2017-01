Alarmant: autoritățile din UE au luat cu forța copiii unei familii din Moldova

CHIȘINĂU, 22 ian — Sputnik. Copiii unei familii din Republica Moldova aflată în Occident, au fost luați cu forța de către autorități, părinții cărora sunt acuzați de ”violență în familie”, potrivit ortodox.md.

Solicitat de Sputnik Moldova, consilierul din cadrul Mitropoliei Moldovei, administratorul portalului național de spiritualitate ortodoxă ortodox.md, Mihail Bortă, ne-a oferit mai multe detalii pe marginea acestui caz șocant.

”Recent, am primit pe adresa moldovaortodoxa@gmail.com o cerere de rugăciune pentru o familie aflată în străinătate, în care am fost rugaţi să ne rugăm pentru: Nicolae, Andriana (părinţii) Nicoleta şi Maria (copii). Deocamdată am fost rugați să nu oferim mai multe detalii”, a declarat părintele Mihail Bortă.

Publicăm în exclusivitate textul mesajului transmis de către o rudă a familiei vizate.

”Vă rog să pomeniți la rugăciune această familie. Trăiesc în Occident. Le-au fost luați cu forţa copiii, fiind acuzați de violenţă în familie. Dimineaţa, Nicoleta (fiica) a refuzat să îmbrace haine groase, mama a certat-o și a obligat-o să se îmbrace, fiindcă afară ninsese. Nu se cunoaşte ce a spus fata la școală, dar când a mers tata să o ia, profesorii nu i-au dat copilul acasă. A venit poliția și a arestat mama fetei, nici nu i-au permis să vorbească cu tatăl. Au luat-o și pe cea mică, care are doar doi ani și le-au dus la orfelinat. Tata a rămas în stare de șoc, nu a ştiut сâteva zile nimic de soție și copii. A urmat o primă întrevedere cu copiii, care au fost plasaţi într-un cămin de tip familial, unde mai sunt şi alţi copii, cu diferite cazuri asemănătoare".

Potrivit spuselor părintelui Mihail Bortă, este pentru prima dată când toți cei prezenți la Catedrala mitropolitană în frunte cu ÎPS Vladimir s-au rugat în urma unei solicitări venite în cadrul noii rubrici online ”AJUTOR PRIN RUGACIUNE” de pe portalul ortodox.md.

Corespondenții Sputnik Moldova vor urmări evoluția acestui caz și vor reveni cu noi detalii.

