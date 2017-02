Eveniment fără precedent pentru locuitorii unui sat din Găgăuzia - FOTO

CHIȘINĂU, 16 feb — Sputnik. Miercuri, în ziua când creștinii ortodocși din Moldova prăznuiesc Întâmpinarea Domnului nostru Iisus Hristos, biserica ”Nașterea Domnului” din satul Copceac din UTA Găgăuzia, aflată în construcție, a primit în dar mai multe obiecte de cult. Darurile au fost oferite cu sprijinul Ambasadei Federației Ruse în Republica Moldova.

După încheierea Sfintei Liturghii, obiectele de cult au fost sfințite de către părintele paroh Vitalie Vizirinschi. Solicitat de Sputnik Moldova, părintele Vitalie a povestit cum au început lucrările de construcție a sfântului lăcaș.

”Totul a început în anul 2009. Au trecut deja opt ani și biserica deja este acoperită, iar pereții sunt îmbrăcați în piatră decorativă. În anul care vine, cu ajutorul Domnului, trebuie să punem ferestrele și să finisăm tencuiala pereților din interior. Vreau să vă mărturisesc că 99 la sută dintre banii adunați aparțin locuitorilor din satul Copceac. Am adoptat de comun acord o decizie ca fiecare locuitor al satului să contribuie lunar cu o anumită sumă de bani, fiecare după putință. Datorită acestul lucru, am reușit să începem, să construim și iată cu ajutorul Domnului să finalizăm lucrările de construcție a Sfântului lăcaș”, a declarat părintele Vitalie.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Părintele Vitalie Vizirinschi

Părintele paroh a transmis mulțumiri pentru darurile oferite cu sprijinul Ambasadei Federației Ruse în Republica Moldova, domnului Farit Muhametșin, care a fost prezent la eveniment.

”Când am aflat că biserica din satul Copceac este construită din banii locuitorilor, nu am putut să rămânem indiferenți. Credința creștin-ortodoxă este ceea ce apropie popoarele din Federația Rusă și cel din Republica Moldova. După o jumătate de an de la ultima mea vizită în satul Copceac iată că am adus aceste obiecte de cult”, a subliniat Muhametșin.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Посол России в Молдове Фарит Мухаметшин

La eveniment a fost prezent și președintele Asociației editorilor de carte din Federașia Rusă, Constantin Cecenev, care a făcut promisiunea că va dona bibliotecii parohiale cărți bisericești.

”Cu acest prilej, sper că vom aduce în curând cărți bisericești. Timp de două luni vom aduna 2-3 sute de cărți de care aveți nevoie și le vom transmite pentru biblioteca de aici”, a declarat Cecenev.

Si bașcanul autonomiei găgăuze, Irina Vlah, a subliniat rolul primordial al ortodoxiei la consolidarea relațiilor dintre cele două țări. Totodată, la eveniment au mai fost prezenți și primarul satului, Oleg Garizan, deputatul Adunării Populare a Găgăcuziei Nicolai Dragan și deputatul din Parlamentul Republicii Moldova Feodor Gagauz.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Передача церковной утвари

