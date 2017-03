Părintele Stelian Tofană: De ce sunt în închisori mai mulți bărbați decât femei?

CHIȘINĂU, 9 mart — Sputnik. Sectorul de Misiune, Pastorație și Asistență Socială din cadrul Mitropoliei Basarabiei a organizat marți, 7 martie, conferința „Femeia-Mamă" — ființă unică? Ce ne spune Biblia?”. Conferința a avut loc în Aula Mare a incintei Academiei de Studii Economice din Moldova, iar invitat special a fost părintele Stelian Tofană din Cluj, România.

În discursul său, părintele a spus că mama trebuie să fie cinstită pe parcursul întregului an.

"8 Martie nu e ziua mamei. Pentru că mama nu are o zi. Ea are toate zilele din an. E trist atunci dacă ea are o zi", a rostit părintele Stelian.

Pe parcursul câtorva ore, părintele Stelian a vorbit prin prisma Vechiului și Noului Testament despre motivația creării, demnitatea și menirea femeii, despre provocările lumii contemporane precum căsătoriile surogat și avortul. Despre omul-robot, promovat de modelul societății de consum în care familia ca celulă de bază a societății este practic eliminată, în care bărbatul nu mai este tată, iar femeia — mamă.

Totodată, el a vorbit despre importanța rolului de complementaritate dintre femeie și bărbat, dar și despre cel al Bisericii în soluționarea problemelor cu care se confruntă societatea contemporană.

”De ce sunt în închisori mai mulți bărbați decât femei? Pentru că în Biserici sunt mai multe femei decât bărbați”, a spus părintele Stelian.

© Foto: Adela Salagor Părintele Stelian Tofană - conferința „Femeia mamă – ființă unică. Ce ne spune Biblia?”

