Tâlcuire neobișnuită dată de un preot ortodox fenomenului vânatului de pokemoni

CHIȘINĂU, 16 mai — Sputnik. Părintele Calistrat de la mănăstirea Vlădiceni îi atenționează pe creștini că pot ușor să cadă pradă a păcatului și să se îndepărteze de Biserică.

”Cea mai mare momeală simplă şi banală, momeală cu care omul se hrăneşte astăzi, nu-i Cuvântul Scripturii sau Euharistiei ci Pokemonul. Acolo vânează oamenii, acolo caută ei pe Dumnezeu, acolo este omul înclinat, nu la cele scrise în Evanghelie. Trebuie să fim foarte atenți pentru că rătăcim în lumina zilei și umblăm în întunericul necunoștinței” atenționează părintele Calistrat.

Totodată părintele vine cu un îndemn la adresa slujitorilor bisericii care, prin exemplul lor, trebuie să-i apropie pe creștini de Hristos.

"În loc să-l ții lângă trupul lui Hristos, să-l faci să dorească de Potirul lui Hristos, să-l faci să dorească de cântarea stranei și de rugăciunea cărții, îl faci să spună: "M-am lămurit și cu biserica. Preotul ăla nu înțeleg nimic ce spune; la strană cântă cu viteză să termine, babele vorbesc prin biserică, oamenii nu au răbdare, am fost am văzut, nu mă încântă nu-mi place. Astfel, omul se depărtează de locul unde stă hrana cea duhovnicească, se depărtează de locul de unde ar trebui să vină lumina și aceasta este o formă de întuneric în ceea ce numim noi pescuirea în întuneric. Doamne am pescuit toată noaptea și nu am prins nimic", a subliniat părintele.

De asemenea, Părintele Calistrat crede că trebuie pescuit poporul credincios, iubitor de Dumnezeu, care este viitorul de mâine al spiritualității neamului, din care trebuie să se nască oamenii de cultură și de gândire națională. Acei oameni care să trăiască din frumusețea bisericii și din monumentala Tradiție a Bisericii, care să fie împărtășite unui popor, care și el cade în momeala vânatului de pokemoni.