CHIȘINĂU, 19 iun — Sputnik. Părintele Calistrat Chifa a postat pe pagina sa de pe facebook un nou filmuleț video în care vorbește despre faptele bune săvârșite fără credință, dar și de credința fără fapte.

Ai să auzi oameni care spun:

— Dar eu fac bine și fără să merg la biserică!

E adevărat!

Dar faptele fără credință moarte sunt și credința fără fapte moartă este! "Căci precum trupul fără suflet mort este, astfel și credința fără de fapte moartă este" (Iac. 2, 15-26).

"Dacă cineva este ascultător al cuvântului, iar nu și împlinitor, el seamănă cu omul care privește în oglindă fața firii sale; s-a privit pe sine şi s-a dus, şi îndată a uitat ce fel era. Cine s-a uitat însă de aproape în legea cea desăvârșită a libertății și a stăruit în ea, făcându-se nu ascultător care uită, ci împlinitor al lucrului, acela fericit va fi în lucrarea sa". (Iac. 1, 21-25).

La Judecata de Apoi nu o să te întrebe nimeni dogmele, o sa te întrebe cât de om ai fost!

"Precum voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi asemenea…" (Luca 6, 31) Legea fundamentală pierdută de creștinii vremurilor reci de pe urmă. De la a nu face răul la nevoința iubirii până la capăt.

„Ce folos, fraţii mei, dacă zice cineva că are credinţă, iar fapte nu are? Oare credinţa poate să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi şi lipsiţi de hrana cea de toate zilele, şi cineva dintre voi le-ar zice: Mergeţi în pace! Încălziţi-vă şi vă săturaţi, dar nu le daţi cele trebuincioase trupului, care ar fi folosul? Aşa şi cu credinţa: dacă nu are fapte, e moartă în ea însăşi. Dar va zice cineva: Tu ai credinţă, iar eu am fapte; arată-mi credinţa ta fără fapte şi eu îţi voi arăta, din faptele mele, credinţa mea. Tu crezi că unul este Dumnezeu? Bine faci; dar şi demonii cred şi se cutremură. Vrei însă să înţelegi, omule nesocotit, că credinţa fără de fapte moartă este? Avraam, părintele nostru, au nu din fapte s-a îndreptat, când a pus pe Isaac, fiul său, pe jertfelnic? Vezi că credinţa lucra împreună cu faptele lui şi din fapte credinţa s-a desăvârşit? Şi s-a împlinit Scriptura care zice: „Şi a crezut Avraam lui Dumnezeu şi i s-a socotit lui ca dreptate" şi „a fost numit prieten al lui Dumnezeu".(Iac. 2, 15-26).

Părintele Calistrat de la Mănăstirea Vlădiceni (Iași, România) este cunoscut printre enoriași pentru francheţea şi simţul umorului cu care propovăduieşte. În plus, preotul nu ratează nicio ocazie de a fi prezent în comunitate, iar videoclipurile de pe internet au mare succes în rândurile creștinilor.

