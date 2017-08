Stilul nou și stilul vechi: Părintelui Calistrat, despre problema calendarului

CHIȘINĂU, 29 iul — Sputnik. Părintele Calistrat Chifan de la mănăstirea Vlădiceni din România le-a povestit creștinilor ce crede el despre problema calendarului pe stil nou și pe stil vechi.

”Eu nu am simțit niciodată efectul niciunuia dintre calendare. Am venit de câteva ori în Moldova și am slujit la sărbătorile care erau aici și dacă așa este tradiția și așa e regula o țin și nu mă deranjează. Noi, indiferent de calendar, trebuie să ne respectăm. Eu am fost în Sfântul Munte, am stat șase luni, și acolo se ține calendarul vechi. M-am conformat sărbătorilor de acolo. Nu era să o fac eu pe interesantul. Dacă în România au calendarul nou și Dumnezeu va rândui și Maica Domnului vreodată să să treacă la același calendar nici asta nu e nici o supărare”, spune Părintele Calistrat.