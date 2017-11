Rugăciunea Sfântului Dimitrie, ce ne poate izbăvi de ură, dezbinare și primejdii

CHIȘINĂU, 8 nov — Sputnik, Cezar Salagor. În fiecare an, în ziua de 8 noiembrie, creștinii ortodocși din țara noastră îl cinstesc pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir. Sfântul este ocrotitorul orașului și al comunității creștine din orașul grecesc Tesalonic, care a fost înființată de Sfântul Apostol Pavel când a trecut prin acele locuri în timpul celei de-a doua călătorii misionare. În Republica Moldova, în această zi își sărbătoresc onomastica peste 65 de mii de moldoveni, iar mai multe localități din țară își serbează hramul.

Sfântul Dimitrie a fost botezat de părinți în taină de frica cruntelor prigoane împotriva creștinilor.A trăit în timpul împăraților Diocletian (284-305) și Maximian (286-305). Din viata sa, înscrisă în Sinaxare, aflam ca tatăl său ocupa funcția de prefect al Tesalonicului. După moartea părinților, Dimitrie a moștenit viața lor desăvârșită, averile, dar și funcția tatălui său. Împăratul Maximian Galeriu (284-311) a fost cel care i-a dat în stăpânire cetatea, fiind impresionat de înțelepciunea sa. Însă, după victoria împotriva sciților, Maximian a poruncit să fie aduse jertfe zeilor în toate cetățile. În momentul când împăratul i-a cerut lui Dimitrie să aducă jertfă zeilor păgâni, el a recunoscut cu îndrăzneală că este ostașul lui Hristos, fapt pentru care a fost ulterior întemnițat.

În vremea aceea, creștinii erau trimiși să lupte cu gladiatorii. În aceste lupte, creștinii erau victime sigure. Potrivit Tradiției, Nestor — un tânăr creștin, cere binecuvântarea de la Sfântul Dimitrie sa-l omoare pe Lie, gladiatorul favorit al împăratului, pentru a pune capăt luptelor sângeroase. Atunci Dimitrie l-a însemnat cu semnul sfintei Cruci pe frunte și i-a spus: "Du-te și pe Lie îl vei birui, iar pe Hristos Îl vei mărturisi".

În timpul luptei, Nestor a strigat: „Dumnezeul lui Dimitrie, ajută-mi!" Și îndată, trântindu-l jos, l-a înfrânt pe Lie. Atunci împăratul a poruncit ca trupul Sfântului Dimitrie să-i fie străpuns cu sulițe în temniță, iar viteazului Nestor să i se taie capul.

Sfântul Dimitrie a fost martirizat la Sirmium (Sremska Mitrovita, în Serbia), iar moaștele sale au fost aduse în Tesalonic, pe 26 oct / 8 noiembrie 413. Biserica actuală în care se află moaștele Sfântului Mucenic Dimitrie a fost construita la putin timp de la incendiul bisericii ridicate de guvernatorul Leontie, din anii 626-634. A fost transformata în moschee în anul 1493 și redata cultului creștin în 1912.

Potrivit obiceiurilor populare, Sfântul Dimitrie este vestitorul iernii și ocrotitorul păstorilor. Se mai spune că de Sfântul Dimitrie, căldura intră în pământ şi gerul începe să-şi arate colţii.

Această sărbătoare este întâmpinată în fiecare an cu hramuri, pomeni cu colaci, dar şi jocuri cu focuri vii, acestea fiind niște reminescențe din religiile păgâne precreștine. Femeile obişnuiau să împartă covrigi, nuci, mere, pâine, struguri şi prune uscate tuturor celor care sar peste foc.

De asemenea, în această zi se pomenesc şi morţii şi se dă de pomană coliva de Sâmedru. În popor, Sfântul Dimitrie mai era considerat ocrotitorul păstorilor.

Sfântul Dumitru este şi o zi a soroacelor, în care se terminau înțelegerile făcute de Sfântul Gheorghe între stăpânii oilor şi ciobani, de unde şi vorba populară că "la Sân-Gheorghe se încaieră câinii, iar la Sâmedru se sfădesc stăpânii".

Este obicei din străbuni ca in fiecae an, în ajunul zilei de Sfântul Dumitru, oamenii să facă un foc mare la marginea satelor şi să petreacă alături de familie şi de prieteni. Focul lui Sâmedru ar mai avea și semnificația sfârşitului de an agricol şi începutul sezonului rece.

”Sfinte Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtor de Mir, ne rugăm ție în clipe de mare necaz pentru a ne apăra de primejdia care ne înconjoară. Așa cum Tu ai reușit să nu te închini la idoli și la dușmanii lui Hristos, tot așa ajută-ne să-i biruim pe toți dușmanii noștri știuți și neștiuți. Sfinte Mare Mucenic, dă-ne putere și binecuvântează-ne să-i învingem pe cei care vor să ne aducă pagubă și să ne despartă de persoanele pe care le prețuim și le iubim. Așa cum L-ai ajutat pe Nestor să-l învingă pe crudul lie, cel care-i omora pe creștinii din Salonic, tot așa ajută-ne pe noi să scăpăm de dezbinarea, de ura și de răzbunarea celor care vor să surpe munca noastră și ajută-ne să scăpăm din cele mai cumplite primejdii. Roagă-l Tu pe bunul Dumnezeu să ne dăruiască nouă marea lui milă".