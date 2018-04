Sfintele Sărbători de Paști: Când va fi adusă Lumina Sfântă în Moldova

În fiecare an, în ajunul Paștelui ortodox, în Biserica Sfântului Mormânt de la Ierusalim se întâmplă marea minune: pogorârea Sfintei Lumini. Când va fi adusă această Lumină în Moldova.

CHIȘINĂU, 6 apr — Sputnik. O delegație a Mitropoliei Moldovei în frunte cu Mitropolitul Vladimir, vor aduce sâmbătă, 7 aprilie, Lumina Sfântă la Chișinău.

Pogorârea Sfintei Lumini este o minune care se produce an de an în ajunul Paștelui ortodox, în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim. În acest an, creștinii ortodocși vor sărbători Învierea Domnului nostru Iisus Hristos pe 8 aprilie.

„Este deja o tradiție: în Săptămâna Patimilor, ierarhii Bisericii Ortodoxe din Moldova pleacă la Ierusalim pentru a aduce în țară Lumina Sfântă", a spus Mitropolitul Vladimir, menționând că delegația din acest an are aceeași componență ca și anul trecut: Mitropolitul Moldovei, însoțit de alte patru fețe bisericești.

În Sâmbăta Mare, la Biserica Sfântului Mormânt sosesc zeci de mii de pelerini pentru a „se scălda" în lumina binefăcătoare și a primi binecuvântarea Domnului. Marea minune este așteptată cu emoție nu doar de creștinii ortodocși, ci și de reprezentanții altor confesiuni.

© AFP 2018/ Ahmad Gharabli Delegația Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove a ajuns în Țara Sfântă

De la Ierusalim, Lumina Sfântă va fi adusă în Moldova cu avionul, sâmbătă, la ora 19.00. Alexandru Pânzari, șeful Inspectoratului General de Poliție al MAI al Republicii Moldova, a declarat că Lumina Sfântă va fi adusă la Catedrala Nașterea Domnului din Chișinău, fiind escortată de la aeroport de două mașini speciale și de zeci de polițiști de patrulare, pe motociclete.

Pentru asigurarea ordinii publice, în preajma Catedralei vor patrula circa o sută de polițiști și carabinieri.

„De aceea îndemnăm cetățenii să nu vină la Catedrală cu mașina personală, ci să utilizeze transportul public. Dacă însă decid să vină cu automobilul personal, să parcheze pe străzile adiacente — Mitropolitul Bănulescu-Bodoni, Pușkin, precum și în scuarul Teatrului de Operă și Balet.

De sute de ani, oamenii caută să explice de unde apare Lumina Sfântă. Credincioșii sunt convinși că acesta este un miracol, un dar al Lui Dumnezeu pentru oameni. Savanții însă nu sunt de acord cu această afirmație și încearcă să găsească o explicație științifică a fenomenului.