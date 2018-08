Despre concediu, vacanță și odihnă: Savatie Baștovoi pune degetul pe rană

CHIȘINĂU, 30 aug — Sputnik, C. S. Părintele Savatie Baștovoi, egumen al schitului Adormirea Maicii Domnului de la Oricova, din Călărași, a explicat de ce nu a mai simțit nevoia de vacanță sau concediu de pe când a absolvit școala.

”E vremea concediilor și lumea vine și pleacă. Eu mi-am dat seama că de când am terminat școlile, nu am mai simțit nevoia de vacanțe, de concediu. Tata îmi repeta în copilărie că cea mai bună odihnă este schimbarea acțiunilor. Asta fac mereu cu o înflăcărate oarecum pătimașă. Nu pot sta întins sa ma bată soarele, simt ca îmi trece viața degeaba. Singurul bronz l-am agonisit la coasă, la muncă de tot felul, știind că sudoarea sărată are efect de apă de mare. Are. Cu toate acestea, ma consider un om care pururea se odihnește. Atât de tare mă identific cu odihna, încât Maica Domnului mi-a dat numele Savatie, adică SaBatie, adică "sabat", omul sâmbetei sau "cel ce se odihnește", scrie părintele pe pagina sa de Facebook.

La final, ieromonahul îi îndeamnă pe creștini să se bucure de odihnă și să ”faceți odihnă din tot ce faceți, ca viața voastră sa fie o bucurie nesfârșită întru mulțumirea Domnului”.

Potrivit ortodox.md, la data de 24 octombrie 2017, egumenul Savatie (Baștovoi), poet, prozator, publicist și editor, a primit binecuvântarea Mitropolitului Vladimir și a Episcopului Petru, de a înființa în satul Oricova, raionul Călărași un schit de călugări în cinstea Adormirii Maicii Domnului.

Schitul Oricova se află la o distanţă de 60 de kilometri de Chişinău, în coasta rezervației naturale Plaiul Fagului.