Sfânta Parascheva la moldoveni: Ce detaliu este ascuns sub veșmântul Cuvioasei

Cine este Parascheva și ce semnificație are acest nume, ce trebuie să mâncăm în această zi și cum putem vedea ce iarnă ne așteaptă, și ce blestem poartă Sfânta Cuvioasă. Toate aceste detalii le citiți în articol.

CHIȘINĂU, 27 oct – Sputnik. Creștinii ortodocși de rit vechi o prăznuiesc astăzi pe Cuvioasa Maica Parascheva (Petka), apărătoarea Moldovei.

Cine este Parascheva și ce semnificație are acest nume

Cuvioasa Parascheva (în greacă Αγία Παρασκευή, „Sfânta Vineri”), cunoscută și sub numele de Paraschiva, s-a născut la începutul secolului al XI-lea, în satul Epivat, Tracia, nu departe de Constantinopol, din părinți bogați și credincioși.

În anul 1641, în data de 13 iunie, moaștele sale au fost aduse la Iași, România, de către domnul Vasile Lupu și așezate în ctitoria sa, Biserica Sfinții Trei Ierarhi. Aducerea moaștelor la Iași a fost un gest de recunoștință din partea patriarhului Constantinopolului de atunci, Partenie I și a membrilor Sinodului Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol pentru faptul că Vasile Lupu a plătit toate datoriile Patriarhiei Ecumenice

Începând din anul 1889, moaștele sale au fost mutate în Catedrala Mitropolitană din Iași.

Nu foarte mulți pelerini care obișnuiesc să vină în fiecare an la Iași să se închine la moaștele Sfintei știu că veșmintele sale poartă o broderie specială. Despre aceasta citiți mai jos.

Ce trebuie să mâncăm în această zi și cum putem vedea ce iarnă ne așteaptă

Conform credinței populare, în aceasta zi este interzis să calci, să coși, să faci de mâncare sau orice alte treburi în gospodărie. Se spune că dacă nu ții cont de toate acestea te vei alege cu dureri de cap și de ochi.

O altă superstiție străveche spune că, printre bucatele mâncate sau care sunt date de pomană nu trebuie să fie pomene cu cruce: nucile, castraveții și pepenele roșu. În schimb, este recomandată împărțirea de must și de vin nou, dar și de pâine și lipie.

Potrivit tradiției, Sfânta Cuvioasa Parascheva se roagă la bunul Dumnezeu și pentru femeile însărcinate. În popor se spune că dacă ești însărcinată și urmează să fii mămică, este recomandat să împarți din bucatele tale cu copiii sărmani. Astfel, Sfânta te va ocroti la naștere, iar nașterea copilului va fi una ușoara și lipsită de dureri.

Mai mult decât atât, se fac și unele previziuni ale vremii în funcție de cum se prezintă vremea în ziua în care Sfânta este prăznuită, dar ținând cont și de somnul oilor. Dacă oile dorm înghesuite și strânse laolaltă în ziua de 27 octombrie, ciobanii spun că iarna va fi una grea, lungă și friguroasă. Iar dacă oile dorm risipite, iarna va fi domoală și blândă.

Foarte putini creștini știu că Sfânta Cuvioasă poartă și un blestem

Preoții spun că moaștele Sfintei sunt îmbrăcate după unele ritualuri bisericești, la care participă doar preoți ai Mitropoliei Moldovei si Bucovinei. Totuși, foarte putini creștini știu că Sfânta Cuvioasă poartă și un blestem, care datează încă din anul 1641.

Sub veșmintele în care Sfânta este îmbrăcată în fiecare an, moaștele acesteia mai poarta o ținută care nu se da jos niciodată. Această ținută are și un sigiliu pe care este scris blestemul domnitorului Vasile Lupu, dar și al Mitropolitului Varlaam care spune: „Blestemat să fie cel care va împrăștia vreodată Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva”.

Vesmântul Sfintei se face după un ritual special, în atelierele Arhiepiscopiei. Croitorii obișnuiesc să țină post și să facă rugăciune înainte de a începe să le lucreze.

Veșmintele ocrotitoarei Moldovei se schimbă de cinci ori pe an și se dăruiesc de Înalt Prea Sfinția Sa Mitropolitul Moldovei unor biserici care au hramul Sfintei.

Cuvioasei Parascheva îi sunt atribuite minuni și vindecări miraculoase. De ziua sa, la Iași are loc în fiecare an un pelerinaj la care participă sute de mii de credincioși din toată țara. Este cunoscută în popor și sub numele de Sfânta Vineri.