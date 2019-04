Viaţa fără televizor: Un preot ortodox spune cum a scăpat de dependență

CHIȘINĂU, 12 apr – Sputnik, Cezar Salagor. Viața fără televizor este o adevărată provocare pentru omul modern. Mulți spun că problema nu este televizorul, ci în capacitatea noastră de a nu ne lăsa dominați de tehnologie. Însă, adesea, trebuie să recunoaștem cu mâna pe inimă, ajungem să stăm ore în șir hipnotizați de ecranul televizorului sau făcând scrloll pe rețelele de socializare, stând cu nasul în smartfon.

© Sputnik / Miroslav Rotari Dependența de gadgeturi poate ruina copilăria

Cum să nu ne amintim aici de cuvintele rostite de Sfântul Apostol Pavel către Corinteni în care preciza că ”toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu mă voi lăsa biruit de ceva”.

În cadrul emisiunii ”Probă la micro.... SCOP”, realizată în studioul Sputnik Moldova, părintele Nicolae Ciobanu, parohul bisericii din satul Cruglic, raionul Criuleni, ne-a mărturisit cum a scăpat de televizorul din casă, despre schimbarea care s-a produs ulterior în viața de familie, dar și despre modelul pe care trebuie să-l urmeze atât preoții, cât și toți credincioșii.

”Acum patru ani, ne-a reușit, deși, ca să excludem televizorul din casa noastră. Stă undeva așa prăfuit. Și să știți că viața s-a schimbat foarte mult. Noi avem timp să ne plimbăm, să ieșim cu bicicletele cu copiii, avem timp sa muncim împreună, să discutăm, să luăm micul dejun sau prânzul împreună”, ne mărturisește părintele Nicolae Ciobanu.

© Sputnik / Miroslav Rotari Părintele Nicolae Ciobanu

Aruncă televizorul din casă

Părintele Nicolae Ciobanu este convins că lucrurile care ne răpesc din timp și ne împiedică pentru a avea spor duhovnicesc trebuie să le excludem din viața noastră.

”Trebuie să abordăm lucrurile puțin altfel și lucrurile care ne deranjează pe plan spiritual ca să pășim spre mântuire, trebuie să le excludem categoric și atunci veți vedea că toate se vor așeza la locul lor.

Părintele ne mărturisește că au fost timpuri când petrecea mult timp la televizor în detrimentul rugăciunii și comunicării cu membrii familiei. Totodată el precizează că decizia de a renunța la televizor a fost luată de comun acord de toți membrii familiei și s-au convins că a fost o decizie corectă.

”De multe ori, chiar și eu, recunosc, spuneam – hai să văd ce mai este. Atunci te oprești zece minute ca să privești ceva. Dacă nu-ți place, atunci schimbi postul și nici nu observai că a trecut o oră și jumătate pe care ai petrecut-o în fața televizorului. N-ai învățat nimic, dar ai pierdut timpul pe care puteai să-l folosești pentru rugăciune, să citești Sfânta Scriptură sau pur și simplu să comunici cu copiii, sau, cum ne place nouă acum, să jucăm șah. Este foarte ușor (să renunți la televizor – n.r.) însă trebuie ca să-și dorească cu toții acest lucru. Noi am făcut o ședință a familiei și am decis cu toții să încercăm. Am încercat și ne-a reușit”, ne-a mărturisit părintele Ciobanu.

Hristos, un model de urmat

Părintele Nicolae a ținut să precizeze că atât preoții, cât și toți credincioșii trebuie să-L aibă pe Hristos drept model la care să se raporteze și asta deoarece ”cu toții suntem botezați în numele Sfintei Treimi”.

”Dacă vedem că un preot duce o viață mai retrasă, asta înseamnă că oricare credincios ar trebui să trăiască, să postească, să se roage, să facă bine, să vorbească cu răbdare. Ne-am obișnuit că oricine își poate permite orice, iar preotul trebuie să fie cumva altfel”.

Părintele Nicolae a subliniat că ”ceea ce facem nu facem pentru preot, ci facem pentru noi înșine, pentru ca să ne schimbăm viața, ca astfel să ne putem apropia de Dumnezeu”.