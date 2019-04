Teolog, despre incendiul de la Catedrala Notre-Dame din Paris: Care este cauza pârjolului

CHIȘINĂU, 21 apr — Sputnik. Catedrala Notre Dame, un simbol al Parisului nu doar din punct de vedere al arhitecturii, dar și al semnificației religioase, a ars pe 15 aprilie, când la nivel mondial este marcată Ziua Culturii.

Teologul Sergiu Crudu spune că incendiul de la Catedrala Notre-Dame din Pariş nu a fost întâmplător. Potrivit lui, prin acest incendiu, Dumnezeu a transmis un mesaj clar oamenilor - „că se află pe drumul greșit”.

„Acest incendiu nu este nici pe departe un semn pozitiv. Este un mesaj trist pe care ni-l transmite Dumnezeu. Este un semn că oamenii nu se află pe drumul cel bun. Este un semn că trebuie să ne întoarcem către Dumnezeu, către valorile și principiile Evangheliei, pe care biserica le propovăduiește deja de două milenii încoace”, a declarant teologul Sergiu Crudu, în cadrul Emisiunii „Intersecții” de la Radio Sputnik Moldova.

Doctorand la Facultatea de Teologie din Cluj, România, Sergiu Crudu spune că, în ultima perioadă, societatea europeană s-a îndepărtat de Dumnezeu, motiv pentru care în țările UE se și întâmplă aceste tragedii.

„Dacă ne uităm pe societatea europeană, care a fost creată pe principiile Evanghelice, observăm că în ultima perioadă s-a înstrăinat de aceste principii. Din lipsă de credință se ruinează și aceste monumente de cult, care sunt niște simboluri ale istoriei noastre milenare. Atunci când omul îl exclude din viața sa pe Dumnezeu, se și produce haosul”, subliniază teologul Sergiu Crudu.

Teologul spune că tot răul care ni se întâmplă reprezintă acel semnal că ne-am îndepărtat de Dumnezeu.

„Răul este atras de ceea ce facem noi. Dacă facem bine, atragem bine, iar dacă facem rău, suntem răsplătiți cu rău”; adaugă Sergiu Crudu.

Precizăm că un incendiu devastator a mistuit luni seara, 15 aprilie, celebra catedrală Notre-Dame din Paris. Edificiul, ridicat acum aproape nouă secole, este unul dintre simbolurile capitalei franceze şi cel mai vizitat monument din Europa. Deocamdată nu a fost făcută o evaluare a pagubelor. Specialiștii spun că pierderile sunt incomensurabile și greu de evaluat. Cert este că cele mai importante relicve și artefacte au fost salvate din foc.

Ce trebuie să cunoască omul de astăzi, care se află într-o totală criză de spiritualitate, dar și care este semnificația creștinismului, aflați mai jos, în interviul acordat de teologul Sergiu Crudu pentru Radio Sputnik Moldova.

- Ce ar trebui să cunoască omul de astăzi?

„Vedem astăzi câte atacuri de produc față de oameni. Atacuri a căror autori sunt tot oamenii. Asta vorbește clar despre criza de spiritualitatea în care ne aflăm. Creștinismul este o religie a iubirii. Atunci când citești Evanghelia nu are cum să ai manifestări răutăcioase. Și de aici primim și răspuns la toate întrebările”, adaugă Sergiu Crudu.

- Suntem în Postul Mare. Ce spune Sfânta Scriptură, este obligatoriu să postim?

„Postul este la fel de vechi ca omul. Postul reprezintă un mijloc de a ne apropia cât mai mult de Dumnezeu. De a face o cercetare a interiorului nostru și a felului în care trăim”.

- De ce Postul Mare este cel mai strict?

„Postul Mare este cel mai mare și cel mai strict post deoarece și sărbătoarea pe care o precede are cea mai mare însemnătate. Învierea Mântuitorului a avut și are cea mai mare valoare în viaţa bisericii ortodoxe. Postul mare are o durată fixă, de 40 de zile, până la duminica Floriilor, numit și Postul Păresimilor, și după Duminica Mare - săptămâna patimilor. O săptămână cu totul specială în istoria bisericii noastre, pentru că în acea săptămână au avut loc acele evenimente care marchează viaţa bisericii ortodoxe”, spune teologul.

-Este postul obligatoriu pentru fiecare?

„Pentru creștini, postul este obligatoriu. Sunt niște reguli stabilite de biserică, pentru a le ține pe parcursul întregului an bisericesc. Postul Mare, iniţial era perioada de pregătire a catehumenilor, a celor care se pregăteau să primească botezul în noaptea învierii. Acesta era un urcuș către cunoașterea și primirea identității creștine. Urcușul către înviere însemna și o unire deplină cu Hristos prin taina sfântului Botez”, adaugă Sergiu Crudu.

-Ce înseamnă îmbinarea „postul cel adevărat”?

„Postul cel adevărat este atunci când combinăm abținerea de la acele bucate interzise cu faptele bune. Fiindcă postul nu este post dacă noi ne vom abține de la bucate, dar vom vorbi de rău, vom judeca sau vom face fapte rele. Postul trebuie ținut anul împrejur. Pe tot parcursul anului avem zile de miercuri și vineri, care sunt de post”, adaugă teologul Sergiu Crudu.

-Mulţi creştini de la noi obișnuiesc să postească doar o săptămână înainte de împărtăşanie. Cât de corectă este această practică?

„Nu este corectă această practică. Postul trebuie ținut integral de cei care sunt apți de al ține. Dacă de postul alimentar sunt scutiţi unii cetățeni, atunci de postul sufletesc nu este scutit nimeni. Totuși, decât deloc, este binevenită și această intenție. Poate pentru unii e mai bine o singură zi de post decât un post întreg pentru alții, care postesc trupește, dar nu și sufletește”, adaugă teologul.

- Cât de des ar trebui să ne împărtăşim?

„Credincioșii ar trebui să se împărtășească în fiecare duminică. Deoarece noi avem acele zile de postire – miercuri și vineri, care trebuie ținute”, conchide Sergiu Crudu.

- Mulți tineri nu vor să meargă la biserică. Cum să-i convingem pe copiii noștri să meargă la slujbă sau să postească?

„Cel mai grăitor exemplu ar trebui să fie propriul exemplu. Dacă noi vom merge la biserică și vom avea un mod de viață sănătos, ei vor urma calea noastră. Dacă un om nu primit educația necesară în copilărie, e mai greu ca deja la maturitate să schimbăm ceva. Dar sunt și cazuri pozitive”, adaugă teologul.

