Botezul pruncilor este sau nu o practică riscantă? - Ce spune un cunoscut călugăr ortodox

CHIȘINĂU, 2 feb – Sputnik. Părintele Savatie Baștovoi și-a făcut publică părerea pe Facebook cu privire la botezul la 6 săptămâni, practică pe care le nu o aprobă.

"În toată frumusețea Bisericii, în liniștea ei înălțătoare, în bună mireasma ei de rai, în dulceața cântărilor nu am înțeles niciodată spectacolul grotesc când un prunc căruia nu i s-a uscat bine buricul este trântit sub apă în timp ce țipă ca din gură de șarpe", scrie părintele Baștovoi.

"Să-mi lămurească cineva cum e argumentată această urgență a botezului, încât să nu mai poată aștepta ca acel copil să se înzdrăvenească? Paralela cu tăierea împrejur vechi testamentară nu e deloc potrivită, pentru că botezul e altceva. Iar celălalt argument, "ca să nu moară nebotezat", e de-a dreptul aberant. Uite că poate muri botezat", afirmă Savatie Baștovoi cu referire evidentă la cazul din Suceava.

Mai jos el prezintă câteva gânduri la acest subiect.

"1. Pruncul nu știe că sub apă nu se respiră și nu își poate ține respirația în mod rațional cum o face un adult.

2. Pruncul plânge pentru că se simte în pericol în mâini care miros altfel decât mama sa. Când e trântit în apă resimte un pericol de moarte, de aceea țipă ca la tăiere, nu pentru că nu e de acord cu botezul.

3. Când pruncul plânge, el deschide larg gura pentru a inspira aer. Dacă în acel moment îl trântești sub apă, el va trage, în loc de aer, apă în piept. Pruncul nu știe că sub apă nu se respiră. Nu este adevărat că îl puteți scufunda pe segmentul când a inspirat și urmează expirarea - deoarece are spasme de plâns, ritmul respirației poate fi încălcat și poate inspira apă.

4. Îndemânarea preotului de a acoperi nasul și gura nu aș recomanda-o tuturor, mi se pare ceva ce ține de abilități de lecari (lecuitor, tămăduitor, vindecător - n.n.), nu de preoție. E destul ca cineva să nu fie atât de îndemânatec ca să se producă o tragedie. Una la zece milioane e destul.

5. Botezul nu este și nu poate fi o practică riscantă. Nu există nici o virgulă în procentul de risc în botez. Discuțiile despre afundare sau stropire nu își au rostul. Întrebarea care se impune nu este dacă mai botezăm prin afundare, ci pe cine, cum și când afundăm.

În sfârșit, atunci când e de apărat, ne apărăm, dar de ce ne mirăm când suntem huliți pentru că a fost adus copilul viu la botez și a fost scos mort?", întreabă Savatie Baștovoi.

În continuare el face trimitere la o practică a țăranilor moldoveni ce ține de comportamentul față de prunci.

"La țăranii moldoveni există chiar și până azi rânduiala ca bărbatul să nu ia prunc în brațe până la un an. Cred că acest obicei s-a impus și el din cauza că bărbații, pur și simplu, nu știu să apuce un prunc sugar, nu au simțul natural necesar și îi pot dăuna.

Hristos a zis: "Lăsați copiii să vină la Mine!" Nu a zis: "Aduceți copiii la Mine". Eu cred că un copil ar trebui botezat la vârsta când îl recunoaște pe părintele și întinde bucuros mâinile să îl apuce de barbă.

Dacă judecată mea vă pare greșită, iertați-mă", astfel și-a încheiat textul Savatie Baștovoi.

Amintim că un bebeluș de șase săptămâni din județul Suceava a ajuns, în data de 1 februarie, în stare extrem de gravă la spital după ce a fost botezat. Din informațiile publicate de presa de peste Prut, copilului i s-a făcut rău în momentul în care preotul l-a scos din cristelniță.

Bebelușul de doar șase săptămâni ar fi înghițit foarte multă apă și a fost resuscitat de medicii de pe ambulanța SMURD, ajunsă de urgență la fața locului. Incidentul a avut loc la biserica „Sfinții Constantin și Elena” din orașul Suceava. Însă pruncul nu a putu fi salvat.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova