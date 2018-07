Doar în Moldova: Dădacă bolnavă de SIDA și tuberculoză în formă activă

CHIȘINĂU, 17 iulie — Sputnik. Una dintre dădacele instituției este contaminată cu SIDA și tuberculoză în formă activă, iar directorul instituției ar fi la curent cu acest fapt. Pe o rețea de socializare localnicii povestesc despre faptul că toată conducerea instituției ar ști despre asta, însă nu au luat măsuri pentru a concedia femeia, scrie știri.md

© Sputnik / Miroslav Rotari Există o boală mai gravă decât cancerul sau SIDA care amenință secolul XXI

"Săptămâna curentă, mai exact miercuri, 11 iulie, am primit știrea fulger: dădaca de la grupa pregătitoare de la grădinița din sat este bolnavă de tuberculoză formă deschisă și SIDA. Am rămas total șocată, speriată având copil la grădință. Abea vineri, în sfârșit am adunați toți la grădiniță de la ora 8 ca pe la vre-o 10 să vină o laborantă de la policlinica raională și a colectat sînge și urină pentru analize generale. Menționez că am fost adunați la grădiniță, dar nu la punctul medical (după părerea mea grădinița trebuea să-și sisteze activitate temporar pentru dezinfectare sau alte măsuri de protecție, dar ea totuși a lucrat bine merci și ieri. Am întrebat dacă copii vor mai fi investigați suplementar, căci este o situație foarte complicată, copii au intrat în contact direct cu dădaca, mi sa spus că poate săptămâna viitoare o să li se facă proba Mantoux, deoarece la moment nu au rezerve de tuberculină, poate cei de la Chișinău vor face rost de pe undeva. Este vorba de sănătatea copiilor, dar nimeni din cei care sunt răspunzători de aceasta nu-și bat capul, dau vina unul pe altul caută țapul ispășitor în această situație", a scris o mămică.

Mai mult, dădaca bolnavă ar fi plecat singură de la grădiniță, în concediul de maternitate fiind însărcinată în luna a șaptea. În ultima zi de muncă femeii i se făcuse rău, i se ridicase febra și a fost preluată de o ambulanță, iar imediat după aceasta întreaga localitate ar fi aflat despre acest caz.

Sătenii mai spun că femeia ar fi aflat de curând că suferă de aceste boli, așa că nu este cert faptul dacă a lucrat fiind deja bolnavă sau s-a contaminat în ultima lună, de când nu mai activează în instituție. De cealaltă parte, sătenii spun că directoarea știa de faptul că dădaca este bolnavă și ar fi primit o amendă de 50.00 de lei pentru acest fapt.

Ministerul Sănătății susține că femeia era în funcție auxiliară și a fost diagnosticată cu tuberculoză, dar acum este internată și primește tratamentul necesar. De cealaltă parte, însă, sătenii spun că femeia lucra dădacă, dar ajuta și la bucătărie.