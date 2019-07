Cât de bogat este noul ministru de Externe – Averea lui Nicolae Popescu, în vizorul presei

CHIȘINĂU, 10 iul – Sputnik, Sergiu Praporșcic. Nu toți membrii Cabinetului de Miniștri sunt săraci lipiți pământului, cum ar fi sau a declarat că este chiar premierul Maia Sandu, care anul trecut a obținut un venit de doar 11 792 de lei moldovenești, potrivit declarației de venituri făcută publică odată cu plecarea ei din funcția de deputat.

Maia Sandu, cel mai sărac premier din istoria Republicii Moldova>>>

Este vorba de Nicolae Popescu, care, potrivit zdg.md, în anii 2018 – 2019, a obținut un salariu cumulativ de circa 83 de mii de euro de la Institutul pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene, dar și de la Consiliul European pentru Relații Externe. La acest venit s-a mai adăugat și salariul soției de la Banca Societe Generale, în mărime de 15,7 mii de euro.

În afară de acesta, Nicolae Popescu declară că anul trecut a mai primit o remunerare de aproape 1 400 de euro de la Fundația Națională de Științe Politice din Paris și, atenție!, 104 mii de euro cu titlu de „indemnizație/contribuție la fondul de pensionare” din partea Institutului pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene, și încă circa 11 mii de lire de sterline (echivalentul a circa 12 mii de euro), obținuți din darea în chirie a unui apartament.

Zdg.md mai scrie că Nicolae Popescu a trecut în declarația sa de avere și interese personale mai multe bunuri imobile, care aparțin însă familiei sale. Popescu a declarat trei apartamente, dar și o vilă de 105 m2. Ministrul a indicat în declarație și un autoturism de model Suzuki Vitara, procurat în 2017 cu 14 mii de euro, care aparține familiei.

Din declarația de avere a ministrului mai aflăm că familia lui Nicu Popescu deține și mai multe active financiare în țară și în străinătate. Ministrul declară patru depozite bancare în care familia sa păstrează 6 000 de lire sterline și aproape 145 de mii de euro.

P.S. Am preluat această informație din zdg.md nu pentru că am contesta dreptul cuiva, în cazul de față a lui Nicolae Popescu, de a câștiga bine și de a fi un om avut, în special, dacă această avuție este dobândită pe cale cinstită, legală. Ci dimpotrivă, pentru a ne exprima încrederea că în curând lucrurile în Diplomația moldovenească se vor schimba brusc și categoric în bine. Și nu contează că noul ministru de Externe nu are nicio experiență în domeniu. El a priori poate și trebuie considerat un bun specialist în domeniul afacerilor externe și integrării europene odată ce calitățile lui intelectuale au fost apreciate și răsplătite atât de generos de instituții prestigioase cum sunt Institutul pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene, Consiliul European pentru Relații Externe și Fundația Națională de Științe Politice din Paris.