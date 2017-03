Karasin, despre procesul de negocieri: fără progrese, sunt vorbe în vânt

CHIȘINĂU, 13 mar — Sputnik. Toate acțiunile din procesul de negocieri trebuie să fie reciproce, coordonate și să aducă beneficii ambelor părți. De această părere este adjunctul ministrului Afacerilor Externe al Federației Ruse Grigorii Karasin. Potrivit serviciului de presă al liderului transnistrean, Vadim Krasnoselski, Karasin a afirmat acest lucru în cadrul discuției cu reprezentanții Tiraspolului.

"Acțiunile unilaterale întotdeauna riscă să conducă la neînțelegeri și la înrăutățirea situației", afirmă diplomatul rus.

În vizita sa la Tiraspol, Karsin este însoțit de directorul Departamentului Doi "Țările CSI" al Ministerului de Externe al Federației Ruse, Vitalii Treapțîn, dar și de ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Federației Ruse la Chișinău, Farit Muhametșin. Karasin spune că vizita lui la Tiraspol este determinată de necesitatea de discuta anumite chestiuni ce țin de relațiile dintre Federația Rusă și Transnistria.

© Foto: president.gospmr.org Российская делегация во главе с заместителем Министра иностранных дел РФ Григорием Карасиным находится с визитом в Приднестровье

"Este vorba de planuri concrete. Acestea sunt reflectate în documentele bilaterale și materialele comisiei interguvernamentale pentru colaborarea comercial-economică. Au fost date un șir de indicații după vizita dumneavoastră la Moscova. Este important să înțelegem care sunt puse în practică și care întâmpină dificultăți", a declarat el.

Liderul transnistrean, Vadim Krasnoselki a declarat că locuitorii regiunii apreciază și pentru ei este importantă participarea Rusiei în procesul de negocieri dintre cele două maluri ale Nistrului. Totodată transnistrenii privesc Rusia ca pe un partener real și de nădejde, ca pe o țară garant.

Grigorii Krasnoselski a declarat că înainte de a veni la Tiraspol, s-a întâlnit cu colegii lui de la Ministerul de Externe de la Chișinău, cu care a discutat și chestiunea transnistreană. Discuția pe acest subiect va continua și mâine, 14 martie, la Chișinău.

"Am discutat chestiuni concrete. Eu am fixat opt subiecte. Probabil dumneavoastră am fixat mai multe. Dar este important să înregistrăm un progres. Dacă nu vom înregistra progrese, negocierile sunt vorbe goale, care nu aduc nimic", a menționat Grigorii Karasin.

