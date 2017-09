(FOTO) Interviu exclusiv cu un coreograf român care vrea să cucerească Rusia

Reporter: Povesteşte-ne, te rugăm, cum a evoluat cariera ta, de la primul nostru interviu, din decembrie 2016, şi până în prezent? Care au fost principalele momente, concursurile la care ai participat, distincţiile primite şi alte momente-cheie?

Ene Andrei: Nu știu cum aș putea răspunde mai corect însă cariera a evoluat destul de repede și extraordinar de bine! Ar fi putut să evolueze și mai mult — cine ştie — dacă nu ar fi fost persoane care îmi pun bețe în roate, dar asta e viața — nu toți sunt mulțumiți! Oricum, eu mă bucur când întâlnesc astfel de oameni ei mă întăresc în alte taine și datorită lor reușesc să devin și mai puternic. Așa că, tot așa dragilor voi continuați în felul ăsta că eu nu am nimic de pierdut… Într-adevăr aș fi dorit ca totul să se rezume strict la nivel profesional, totul ar fi fost mai simplu dacă toți am fi înțeles că viața se schimbă, omul evoluează. Am avut concerte și concursuri desigur care le-am trecut cu succes mare mare! Baltanor peste tot! Mai nou am obținut carnetul de arbitru în Rusia la federația RTS, pot arbitra de la mic la mare! Mulțumesc conducerii ”Дворец культуры”, datorită lor am reușit să îmi demonstrez talentul și profesionalismul!

© Photo: Ene Andrei Carnetul de arbitru

Reporter: În conştiinţa cititorilor noştri, numele tău va fi mereu legat de oraşul cel mai rece al lumii, Norilsk. Ai a ne spune întâmplări noi, lucruri neobişnuite, minuni de fiecare zi care ţi s-au întâmplat acolo sau la care ai fost martor?

Ene Andrei: Întâmplări și minuni sunt destule, în marea majoritate ele se desfășoară în tundră. Unul dintre cele mai frumoase evenimente este atunci când vezi aurore boreale. Ziua și noaptea aici sunt mult diferite de cele din România: trei luni de zi-lumină, o lună — aşa-zis "normală" iar în rest — totul e în întuneric, e noaptea polară. Norilsk este un oraș cu totul special, cum și mama îmi povestea: "Andrei, tu acum trăiești în altă lume"… Da, mamă, tu ai dreptate, este cu totul altă lume! La prima impresie, ai putea să nu rămâi cu o părere bună despre oraș dacă tu doar îți imaginezi viața la polul nord, însă aici nu numai orașul este special, dar și locuitorii săi… ce mai, de fapt locuitorii fac ca orașul să fie special.

Nu vreau să fiu înțeles greșit, încerc să vă descriu adevărul deși poate el nu pare a fi. Aici omul e într-adevăr special, fiecare are rolul lui în oraș! Viața nu este așa ușoară precum pare însă cei de aici nici nu vor să arate că e diferit fata de alte orașe. Aici lumea nu se plânge că este foarte frig ori că soarele se ascunde după nori. Toți trăiesc ziua de azi, în orice condiție în care se află, ei trăiesc ziua dacă ar fi posibil precum în Bora Bora! Locația este specială, orașul este special iar asta datorită locuitorilor, un paclon mare din partea mea pentru toți locuitorii orașului Norilsk.

© Photo: Ene Andrei Orașul Norilsk, Federația Rusă

Reporter: Cum evoluează ansamblul tău? Ce-ţi mai fac elevii? Pe care din ei i-ai evidenţia în acest interviu?

Ene Andrei: Ansamblul Baltanor să evolueze nu foarte repede, dar nici încet… are un ritm, doar al său. Cu grupa mică şi grupa mijlocie am început un antrenament de 3 ore, care arată cam aşa: 20 minute de încălzire, 10 minute de mișcare a bratelor, 30 de minute de fitness, 60 de minute basic, 40 de minute finale și 20 de minute — ora de engleză.

Pot spune că toți au început să evolueze nu numai în dans, dar și în disciplina, în educația personală spre atingerea unui ţel. Grupa mare e mai dificilă, majoritatea sunt de mult în grup și îmi este mai greu să îi pot schimba pe o altă direcție, mai profesională, însă au reușit să îmi demonstreze că pot face față și antrenamentelor mele. Eu îmi doresc și sper să reușesc să ridic Ansamblul Baltanor la un nivel la fel de ridicat precum în orașele mari. Pot lăuda desigur ai mei colegi și conducători ai Ansamblului Baltanor: Olga Nikolaevna și Mihail Sergheievici, ei sunt erorii principali ai acestui colectiv. Aș putea să-i enumăr pe toți, în ultimul concert mi-au demonstrat că pot dansa și mai profesionist, pe o coregrafie mai dificilă din punct de vedere tehnic.

© Photo: Ene Andrei Ansamblul Baltanor

Reporter: Dacă unii din cititorii noştri ar vrea să urmeze cursuri de dans, ce i-ai sfătui?

Ene Andrei: I-aș sfătui ca la ora de antrenament să se dedice în totalitate, ochi și urechi la antrenor. Disciplinați și educați! Toate gândurile cu: nu pot, nu știu, am obosit să le uite acasă! Dacă există astfel de complexe dar să aibă încredere în antrenor pentru că ele în timp vor dispărea. Mergeți cu dragoste la antrenamente pentru că doar așa putem înțelege mai multe!

Reporter: Care sunt calitățile fizice ale unui dansator bun?

Ene Andrei: Să ai corpul bine pregătit, nu mă refer la foarte mulți mușchi. Toți mușchii trebuie bine antrenați să îți poți controla cât mai simplu și lejer fiecare mișcare în parte.

Burta trebuie să dispară iar pătrățelele să apară. Un corp flexibil este o magie!

Reporter: Și calitățile mentale?

Ene Andrei: Aici e mai dificil! O mare calitate în dans sportiv este gândirea pozitivă. Sunt oameni diferiți — și cu plus și cu minus — eu, de asemenea, am și minusuri, nu numai plusuri. Important este ca greul să îl vezi simplu și de îndeplinit. Pentru mine de exemplu nimic nu este greu, întrebarea ar fi: vrei să înveți ori nu vrei? Cu cât mai deschis ești și mai puțin rușinos, cu atât mai perfect vei fi. Când va veni momentul în care te vei lovi de un lucru greu, să spui: Azi nu pot însă maine voi putea iar dacă maine nu voi reuși atunci voi reuși în altă zi.

Aici mulți sportivi se încurcă, dau de greu și o lasă baltă dar în felul ăsta nu se poate evolua; de asta, uneori e nevoie să persistăm altfel rămânem la același nivel și dăm vina pe antrenor. Am o pereche, au vârsta de 8 ani — Rinat și Safina. Am început cu ei de când dansau precum niște roboței iar acum sunt sigur că, dacă mă duc cu ei la concurs în Moscova, ne clasam pe locul 3 ori 4.

© Photo: Ene Andrei Ucenicii lui Ene Andrei

Reporter: Rutina zilnică pe care o practici?

Ene Andrei: Dimineață — un duș fierbinte urmat de un ceai ori cafea. La prânz sunt deja la muncă cu laptopul sau telefonul în brațe: asta când se întâmplă să fie timp. Seara — antrenamente cu grupa mare, avem de pregătit coregrafii pentru noi concerte.

Reporter: Dieta pe care o pui în aplicare?

Ene Andrei: Asta cu dieta e bună și interesantă! Nu pot spune că urmăresc o anumită dietă nici nu prea îți poți permite, mai ales aici, în Norilsk. Mănânci — ori te ia vântul pe sus. La Norilsk trebuie să mănânci cât mai bine și sănătos, deoarece aerul este mai greoi (uneori mai poluat) plus că e… foarte frig.

În primul rând consumul alcoolului și al țigărilor nu este recomandat sportivului. În România fumam, dar nu eram fan al alcoolului; de cândm-am mutat în Rusia, m-am lăsat de fumat şi am deja 5 ani de când nu mai practic acest "sport extrem"… însă sunt obligat, forțat să mai beau cu bărbații de la nord un pahar de vodka…

Reporter: Beneficiile dansului pentru corp și minte?

Ene Andrei: Numai de bine! Sunt foarte multe plusuri și nici un fel de minus. Beneficiile pentru corp ar fi că vei dobândi un corp foarte bine dezvoltat și foarte flexibil. Standardul ajută la dezvoltarea înălțimii corpului. Mai pe scurt un corp foarte sănătos și bine proporționat. Pentru minte pot spune că face minuni, în primul rând te scapă de complexe și cu toții știm că de ele scăpăm mai greu ori nu scăpăm deloc. Te ajută să ai o minte mai deschisă să vezi altfel lucrurile dar și lumea. Vei învăța să îți stăpânești emoțiile și mișcările datorită dansului plus că acum dansul a evoluat foarte mult și odată cu dansul evoluează și mintea. Sunt multe exemple și multe plusuri!

Reporter: ce trucuri folosești pentru a face față presiunii — la concursuri, festivaluri?

Ene Andrei: Da.. în fiecare om se află o magie, un truc. Al meu este simplu format din 3 etape.

1.Culise

2.Primul pas pe scenă.

3.Finalul

În culise se întâmplă marea majoritate a lucrurilor, cum ar fi emoțiile ori energia negativă. Depinde foarte mult de cum îți controlezi emoțiile ori nervii. Vă explic ce fac eu, în primul rând mă mișc continuu, pentru că, în felul ăsta, eu nu permit energiei negative să mă cuprindă. Asta am învățat singur, din experiență, și pot spune că ajută foarte mult. Mai este vorba de încrederea în sine, câtă încredere ai în tine atât vei putea să controlezi. Dacă știi cine ești și știi ce poți face este clar că îți este mult mai ușor să activezi. Antrenamentele din sală, în mare parte, gândurile și emoțiile pleacă de aici, atât cât ai muncit la antrenament atât vei putea arăta pe scenă. Faza cu primul pas pe scenă are un secret: acest pas, trebuie să îl faci cu maximă încredere și maximă seriozitate. Odată ce ai făcut pasul, deja devii omul principal al scenei și nu contează ce rol ai în distribuţie, important ca tu rolul să ți-l faci ca şi cum ai fi vedeta numărul unu. Publicul așteaptă mult profesionalism în ziua de azi, nu poți să îi mai jonglezi cu una, cu alta, indiferent că ești la polul nord ori ești la polul sud. Modul cum evoluezi pe scenă este foarte important, nu este destul doar să arăți că știi să dansezi, toți dansează in ziua de azi, magia este să știi să trăiești ceea ce faci, să faci omul să înțeleagă ce anume faci tu pe scenă. Energia ta din tine trebuie transmisă la public, în momentul ăsta devii omul de succes pe scenă. Finalul, e simplu… Zâmbește și arată că ești puternic! În principiu finalul va depinde de cum ai făcut primul pas pe scenă.

Deci cam ăsta este trucul meu și cheia succesului, mai sunt multe altele însă vi le spun când veniți la Norilsk!

Reporter: Ai vreun ”ritualul antistres” înainte de a merge pe scenă?

Ene Andrei: Nu am nici un ritual, nici prin cap nu-mi trece vreun ritual. Dumnezeu mă ferește de stres! O am pe soția mea care mă ajută în caz de stresul apare, e un mare psiholog, se pricepe foarte bine în a deschide mintea omului.

Reporter: ”Mantra” ta pentru ca lucrurile să meargă din ce în ce mai bine în viață?

Ene Andrei: În viața mea pot spune că lucrurile au mers bine, uneori chiar foarte bine, nu pot spune că mi-a fost greu pentru că nu este adevărat — ar înseamna să fiu egoist. Au fost momente când nu am primit ce îmi doream și sunt și acum momente de genul acesta, însă nu le dau importanță. Uneori mă plâng, alteori nu mă plâng, uneori mă supăr alteori nu. Eu știu ceea ce simt când merg pe strada vieții, alături de mine merge Dumnezeu, El mereu este cu mâna pe umărul meu, uneori mă oprește alteori mă lasă să învăț singur. Eu fără El nu pot face nimic în viață, degeaba am eu puteri, minte, talent etc. Lucrurile îmi merg așa cum merit! Cu credință în Dumnezeu și tot înainte, dacă vede în mine ceva special este bine dacă nu…la fel de bine, așa ori invers eu sunt optimist și știu că totul va fi bine.

Reporter: Pentru tine — care sunt trei valori ale dansului?

Ene Andrei: Disciplina, educația și profesionalismul.

Reporter: Rusia pentru Andrei?

Ene Andrei: Rusia, la momentul actual este casa mea. În ceea ce privește părerea mea despre Rusia…este aceeași și una foarte bună. Nu poți să ai o părere proastă despre ea, nu ai cum! Cei ce au o părere proastă despre această țară nu au vizitat-o niciodată pe Mama Rusie, altfel nu pot înțelege! La momentul actual, este una din țările care îți poate oferi maximă siguranță de trai. Rusia îmi oferă șansa de a evolua mai mult în profesia mea. Niciodată nu m-aș fi gândit că în dans sportiv voi evolua în această țară. Este una dintre cele mai puternice țări din punct de vedere dans sportiv… și nu numai. Aici mi s-a oferit șansa de a merge la colegiu desigur statul îmi plătește tot și sunt sigur că acesta e doar începutul. Cine știe, peste 30 de ani poate devin președinte! (zâmbeşte)

Reporter: Mesajul pentru cititorii noştri?

Ene Andrei: Pentru români și ceilalţi europeni:

Vizitați Rusia, nu veți regreta nici măcar o secundă, aveți ocazia să vedeți cu ochii voștri adevărata Rusie nu ceea ce arată decât arareori în mass-media!

Pentru ruși:

Vă aștept la dans, veniți să învățăm adevărata taină a dansului sportiv! În curând, vom deschide o nouă grupă mare de seniori. Vom dansa ne vom distra, vom activa pe scenă și la concurs. O nouă aventură veți avea, alături de mine. Vă aștept cu nerăbdare, cursurile vor avea loc în ”Дворец культуры” din Norilsk!