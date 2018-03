Putin a anunțat diminuarea cheltuielilor pentru apărare

CHIȘINĂU, 20 mart — Sputnik. Reducerea cheltuielilor în domeniul apărării pentru anii 2018 și 2019 nu va diminua capacitatea de apărare a Federației Ruse, pentru că cea mai mare parte a cheltuielilor pentru dezvoltarea unor noi sisteme deja au fost făcute, a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin.

"În privința cheltuielilor pentru apărare, am planificat diminuarea resurselor financiare pentru apărare pentru următorii doi an. Acest lucru nu va reduce însă capacitatea de luptă, pentru că cea mai mare parte a sumelor necesare dezvoltării noilor sisteme au fost cheltuite deja. Este necesară o perioadă pentru a duce la un final logic proiectelor existente, despre care nu am vorbit, deocamdată", a spus Putin în cadrul unei întrevederi cu contracandidații săi din alegerile prezidențiale.

El a subliniat de asemenea că resursele financiare alocate realizării acestor obiective sunt suficiente.

"Avem tot ceea ce este necesar, suntem asigurați în acest sens. Pas cu pas, vom realiza toate ideile conform planului", a conchis Putin.