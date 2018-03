Alegerile din Federația Rusă - cum au fost văzute de un observator din Romania

CHIȘINĂU, 21 mart — Sputnik, Octavian Racu. Alegerile prezidențiale din Rusia din 18 martie au fost organizate la cel mai înalt nivel și într-un mod foarte transparent, consideră unul din observatorii din România, Feodor Afanasii, care a urmărit îndeaproape procesul electoral.

Alegerile prezidențiale din Rusia — aproape de perfecțiune

Potrivit lui Afanasii, procesul electoral a fost organizat în cel mai corect și transparent mod posibil, fiind utilizate cele mai noi tehnologii de numărare a voturilor.

"Am discutat foarte mult cu reprezentanții opoziției și bineînțeles cu observatorii lui Navalnâi, care au fost într-un număr de zeci de mii, dar nu au avut ce să reproșeze, ce să zică, chiar dacă au fost mici reclamații, au existat câteva cazuri de reținere a unor persoane din cauza tentativelor de fraudă", a spus observatorul din România, care nu exclude că anumite cazuri de nereguli să fi organizate chiar de opoziție „tocmai pentru a demonstra că a fost un proces electoral incorect".

Potrivit lui, cea mai mare parte a secțiilor de vot au fost dotate cu scannere speciale care contabilizau fiecare buletin de vot, iar observatorii din partea activistului civic de opoziție, Aleksei Navalnâi, au fost prezenți într-un număr mare.

„Au existat observatori din partea lui Navalnâi și a celorlalți care aveau un contor manual, având posibilitatea să verifice dacă numărul de voturi de pe acele aparate digitale corespunde cu numărul real de alegători", ne-a relatat Afanasii.

Alegerile prezidențiale din Rusia au fost monitorizate și de șase observatori din partea tuturor partidelor parlamentare din România, care au fost delegați din partea OSCE.

"Discutând cu unii dintre membrii acestei delegații, aceștia mi-au confirmat că din punct de vedere tehnic alegerile au fost organizate bine", a declarat Afanasii.

Tot el a menționat că a participat în calitate de observator și la alegerile din alte țări, însă cel din Rusia s-a dovedit a fi cel mai transparent, depășind în această privință chiar și multe țări din Occident, iar observatorii străini s-au bucurat de o libertate deplină.

"Am avut libertatea deplină să ne mișcăm unde vrem și să vedem orice ne-am fi dorit. Mai mult decât atât, nu ni s-a impus o anumită linie, să mergem în stânga sau în dreapta, am pus orice întrebări, am discutat cu cine am dorit. Ne-am permis să rămânem în spatele delegației și să ne facem de cap și să discutăm cu cine vrem, inclusiv cu cei din opoziție", spune observatorul din România.

El a menționat că Rusia a fost singura țară care a avut peste 1500 de observatori internaționali și peste 150 de mii de observatori din partea opoziției, iar acest lucru ar putea deveni chiar un exemplu pentru țările din Occident, unde procesul electoral este mai puțin transparent.

Vladimir Putin a învins detașat în alegerile prezidențiale, rămânând un lider național incontestabil. În opinia lui Feodor Afanasii, acest lucru poate fi explicat parțial și prin experiența istorică a poporului rus.

"În ultima perioadă asistăm la o renaștere spirituală a poporului rus, care prin tradiție de fiecare dată când a fost constrâns nu a avut o altă cale decât unirea în jurul liderului său. Rusia totuși este un imperiu. Noi ca și stat, ca și România, suntem o țară cu o tradiție unitară destul de tânără, de o sută de ani", consideră observatorul român.

El amintit că Rusia, în calitate de imperiu a început să se formeze începând cu primul mileniu. Mai exact, din 988, de la creștinarea a rușilor, odată cu venirea la domnie a lui Vladimir Kievean.

"Au fost întotdeauna obișnuiți să aibă în frunte un lider, un "gosudar". Noi, ca și mentalitate nu suntem obișnuiți cu chestia asta. În schimb, dacă e să ne uităm la istoria lor. Majoritatea liderilor lor au avut o domnie destul de lungă", a menționat Afanasii.

Vladimir Putin a invitat contracandidații săi la un dialog

Imediat după anunțarea rezultatelor alegerilor prezidențiale, Vladimir Putin i-a chemat pe oponenții săi la o întrevedere, în cadrul căruia a propus o cooperare în numele reformării Rusiei.

"Vladimir Putin este un tip cu o foarte multă experiență. Este un lider desăvârșit. Drept dovadă este și faptul că astăzi și-a chemat opoziția, în ciuda tuturor declarațiilor destul de dure în campanie, în ciuda tuturor acuzațiilor aduse de contracandidați. El i-a chemat, i-a așezat la aceeași masă și a cerut ca împreună să formele a unei forțe unitare pentru susținerea reformării a țării. Politica lui în următoare perioadă este clară: reducerea cheltuielilor militare și ridicarea nivelului de trai în interior, reformarea întregului sistem educațional și medical", a menționat Afanasii.

El acum a jucat foarte bine pe această tablă de șah, a demonstrat că este un lider puternic și indiferent de ce s-a zis despre el în campanie, el a reușit să-i aducă pe acești lideri și le-a propus ca toate proiectele prezentate în campanie să fie puse pe masă pentru a contribui împreună la reformare a Rusiei din interior.

"Anunțul despre reducerea cheltuielilor în sfera apărării și că refuzul angajării a țării într-o nouă cursă a înarmării este îmbucurător nu doar pentru Rusia, dar și pentru întreaga scenă internațională. Da, el demonstrează în mod clar că în următorul său mandatul nu va promova o linie de confruntare cu Occidentul, ci se va concentra asupra sporirii nivelului de trai a locuitorilor Federației Ruse", a consideră observatorul din România.

Presa occidentală, singura sursă pentru presa românească în relatarea despre alegerile din Rusia

Feodor Afanasii a observat că presa românească a tratat foarte unilateral și superficial alegerile prezidențiale din Rusia, preferând să se informeze din publicațiile Occidentale, care, în stilul său specific, au prezentat în mod eronat procesul electoral din această țară.

„Din păcate, imediat după publicarea de CNN a articolul despre fraudarea alegerilor în Federația Rusă, toată presa noastră a preluat acel material fără a avea vreo dovadă, fără să încerce să ia legătură cu vreun observator român ca să-și formeze o părere în mod corect", observă el, adăugând că o isterie antirusească nejustificată a fost observată în această perioadă la mai multe posturi de televiziune din România.