Putin a calificat ultimele alegeri prezidențiale drept cele mai transparente

CHIȘINĂU, 3 apr — Sputnik. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, în timpul întrevederii cu șefa Comisiei Electorale Centrale (CEC), Ella Pamfilova, a menționat că alegerile din 18 martie s-au desfășurat la un nivel înalt, calificându-le drept cele mai transparente din istoria Rusiei, comunică serviciul de presă al Kremlinului.

© Sputnik/ Михаил Климентьев Putin: Falsuri despre Kemerovo sunt lansate din afara țării pentru provocarea panicii

„Conform opiniei generale, această muncă a fost înfăptuiră la cel mai înalt nivel nu doar din punct de vedere tehnic, ci și organizatoric. După cum au afirmat deja mai multe persoane, aceste alegeri au fost probabil cele mai transparente, cele mai curate din istoria țării noastre", a spus Putin.

Pamfilova a menționat că CEC a prezentat raportul cu privire la totalurile alegerilor în care este inclusă întreaga statistică.

„Am aplicat, în general am propus și am gândit un sistem de filtre cu mai multe straturi pentru a preveni, pentru a nu admite nici un fel de încălcări. Toate acestea au dat rezultate. De aceea, într-adevăr, consider că modul transparent în care s-au desfășurat alegerile este unul fără precedent, în lume nu există ceva analog", a punctat președintele CEC.

Anterior, Pamfilova îi înmânase lui Putin legitimația de președinte al Federației Ruse.