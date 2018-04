Rogozin: Rusia ar putea sista livrarea motoarelor de rachetă către SUA

CHIȘINĂU, 17 apr — Sputnik. Rusia va sista livrarea motoarelor de rachetă către SUA în cazul în care conducerea țării va hotărî acest lucru, însă deocamdată nu există o astfel de decizie, a declarat vicepremierul Federației Ruse, Dmitri Rogozin, citat de RIA Novosti.

Proiectul de lege cu privire la modul în care va răspunde Rusia la sancțiunile impuse de SUA a fost înaintat anterior în Duma de Stat de către spicherul Veaceslav Volodin. Proiectul stipulează, între altele, interzicerea importului produselor agricole, alcoolice și de tutungerie din SUA, precum și a preparatelor medicale; prevede întreruperea colaborării dintre Rusia și SUA în domeniile atomic, construcției de avioane și motoare de rachetă.

„Dar am putem oare să oprim în general? Am putea. Problema constă însă în faptul că trebuie cântărite toate argumentele pro și contra și conștientizat faptul unde este vorba de politica pură, care ar însemna să ne tăiem craca de sub picioare, și unde este vorba de pragmatism economic", a spus Rogozin.