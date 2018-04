Atacul chimic din Siria, o înscenare: “ne-au promis orez, biscuiți și curmale”

CHIȘINĂU, 20 apr — Sputnik. Postul de televiziune Rossia 24 a prezentat un reportaj cu un băiat de 11 ani care confirmă că a participat la înscenarea efectelor așa-numitului "atac cu arme chimice" în orașul sirian Duma.

Videoul acuzator a fost regizată de reprezentanții organizației "Căștile Albe", servind în calitate de pretext pentru replici dure atât la adresa guvernului de la Damasc, care ar fi utilizat arme chimice, cât și la adresa Rusiei și Iranului, care susțin guvernul legal al Siriei.

În reportajul prezentat de postul rus de televiziune, Hassan Diab, un băiat în vârstă de 11 ani, a povestit că reprezentanții "Căștilor Albe" i-au promis orez, biscuiți și curmale în schimbul participării în rolul de victimă a „atacului chimic" în orașul Duma.

Declarațiile copilului au fost confirmate și de tatăl său, care a spus că în Duma nu a avut loc niciun atac cu arme chimice.

"Eram în subsol. Mama mi-a spus că nu avem de-ale gurii, că vom mânca mâine. Am auzit larmă pe stradă, cineva striga: Mergeți la spital! Am fugit într-acolo, iar, după ce am intrat, m-au apucat și au început să mă stropească cu apă, apoi m-au culcat pe pat alături de alți oameni", a declarat copilul.

Într-un interviu oferit corespondentului militar al publicației kp.ru Aleksander Koț, băiatul a povestit că era speriat și înfometat.

Două rachete de croazieră americane au ajuns în Rusia>>>

"Ține minte doar că apa era rece, că îi era frig și era înspăimântat. Tatăl lui a povestit că în spital au mai fost aduși soția și fiica sa, care, la fel, au fost stropite cu apă… Toți au fost rugați să se mute dintr-un adăpost antiaerian la spital, unde a fost înscenat acest spectacol", afirmă reporterul kp.ru.

Reportajul cu "victima atacului chimic" va fi prezentat la Consiliul de Securitate al ONU

Reportajul cu băiatul care a fost prezentat într-un filmuleț înscenat de "Căștile Albe" drept victimă a atacului chimic în orașul Duma va fi distribuit reprezentanților statelor membre ai Consiliul de Securitate al ONU, a anunțat reprezentantul permanent al Rusiei la ONU, Vasily Nebenzya, la postul de televiziune Rossia 1.

"Reportajul este deja subtitrat. Îl vom distribui statelor membre (ale Consiliului de Securitate al ONU), jurnaliștilor, iar la următoarea ședință a Consiliului de Securitate al ONU vom găsi o modalitate de a-l proiecta pe ecran", a declarat diplomatul rus.