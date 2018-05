Limuzina „Kortezh” a lui Putin, surprinsă pe VIDEO

CHIȘINĂU, 2 mai — Sputnik. Videoclipul, lansat pentru prima oară de către Canalul 5, prezintă un camion care transportă un vehicul acoperit cu un material de camuflaj subțire.

În baza formei și dimensiunii vehiculului, precum și numărul transportatorului care indică faptul că aparține serviciului federal de protecție reprezentând paza Kremlinului, mașina misterioasă poate fi o limuzină „Kortezh” destinată președintelui rus.

Proiectul Cortege, creat la inițiativa lui Putin, este dezvoltat din 2012.

"Am efectuat o volum enorm de lucrări, am analizat toate cele mai promițătoare soluții de proiectare, tehnologii și tendințe în industria auto globală", a declarat Ministrul Industriei și Comerțului din Rusia, Denis Manturov, într-un interviu acordat Sputnik la începutul acestui an.

În afară de limuzina prezidențială, proiectul prevede crearea unei întregi grupe de mașini executive.

© Sputnik / Sergey Subbotin Inside a car designed under the project "Cortege" displayed at the Central Scientific Research Automobile and Engine Institute

"Autovehiculele fabricate, cu excepția celor destinate înalților funcționari guvernamentali, vor fi puse în vânzare", a spus Manturov.

Vehiculele sunt proiectate de Institutul Central de Cercetare Științifică pentru Automobile și Motoare (NAMI) din Moscova. Se aștepta inițial ca mașinile Kortezh să debuteze la ceremonia de inaugurare după alegerile prezidențiale din Rusia din acest an, dar nu sunt încă în serviciu.