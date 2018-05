Principalele avantaje ale avionului de luptă rusesc Su-57, văzute de mass-media din SUA

Avionul de luptă rusesc de generația a 5-a Su-57 este un aparat de zbor promițător, care reprezintă "o combinație inteligentă de capabilități" și poate deveni "un luptător la îndemână și extrem de căutat", scrie revista americană The Drive, care analizează performanța tehnică a Su -57.

CHIȘINĂU, 4 mai — Sputnik. Revista americană The Drive a analizat caracteristicile tehnice ale avionului de luptă luptă rusesc Sukhoi Su-57 de generația a 5-a și a înșiruit o listă cu avantajele sale.

Astfel, autorii articolului evidențiază "o abordare echilibrată" în dezvoltarea camuflajului său care minimizează detectabilitatea aeronavei.

Potrivit lui Tyler Rogoway, autorul articolului, Su-57 ocupă o poziție intermediară între avioanele de luptă americane F/A-18E/F Super Hornet și avionul chinezesc J-20.

"Su-57 are o caracteristică care a fost mult timp promisă pentru F-22, dar care, cel puțin pentru moment, nu a fost niciodată implementată: radar orientat montat sub cabină, pe "obrajii avionului", scrie Sputnik France, cu referire la The Drive.

După cum se precizează în articol, această poziționare mărește considerabil informațiile colectate de către pilot și, în anumite poziții ale aeronavei, îl face pe „luptător” practic invizibil.

În plus, autorul articolului a menționat sistemul electro-optic de localizare a țintelor aeriene.

"Acest sistem de influență electro-optică a fost deja observat pe unele modele ale lui Su-57 și dacă funcționează ca și semnalare, poate exercita o influență considerabilă asupra protecției aeronavei de rachetele auto-ghidate avansate", se mai precizează în materialul citat.

În plus, Drive evidențiază fiabilitatea avionului de luptă, care este asigurată de un șasiu puternic, esențial pentru a efectua operațiuni în afara planului, în timp ce sistemul tridimensional de derivare a vectorului barei de manevră își mărește capacitățile de mișcare.

De asemenea, sursa media atrage atenția asupra poziționării rachetelor. Astfel, Su-57 are câteva secțiuni pentru rachete aer-aer și aer-sol.

Su-57 a efectuat primul său zbor pe 29 ianuarie 2010. Producția sa în ediție limitată a fost lansată în 2013 pentru a-și testa armamentul.

Avionul are o viteză maximă de 2.600 km/h și un plafon practic de 20.000 de metri. Su-57 are toate caracteristicile celei de-a cincea generații: este camuflat, hipersonic, versatil, foarte manevrabil și dotat cu echipamente electronice sofisticate.

El este capabil să se afle în zbor timp de 5,8 ore.