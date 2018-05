LIVE: Parada militară de Ziua Victoriei de la Moscova

Parada militară prilejuită de aniversarea a 73-a de la încheierea Marelui Război pentru Apărarea Patriei se desfăşoară în Piața Roșie din Moscova.

Printre cele 70 de avioane care vor participa la parada aeriană din acest an se numără şi avioane de luptă Sukhoi Su-57 stealth. În plus, va fi demonstrată și racheta hipersonică Kinjal, menită să păstreze echilibrul strategic global, care a fost prezentată la începutul acestui an de către președintele rus Vladimir Putin, fiind purtată de luptătorul supersonic de interceptare MiG-31.