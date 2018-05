Șapte morți în urma atacului terorist dintr-o biserică ortodoxă din Cecenia - Video

CHIȘINĂU, 20 mai — Sputnik. Patru teroriști au încercat să ia ostatici în biserica ortodoxă Arhanghelul Mihail din centrul orașului Groznyi. În rezultatul unei operațiuni speciale, atacatorii au fost lichidați, a anunțat președintele Republicii Cecenia, Ramzan Kadyrov.

"Dispunem de informații operativă potrivit cărora teroriștii au primit ordin dintr-o țară occidentală", a spus Kadyrov. Acesta a mai adăugat că a sosit la locul incidentului și a supravegheat desfășurarea operațiunii speciale care a durat câteva minute.

Mai târziu, Kadyrov a anunțat că a fost identificat unul dintre teroriști — un locuitor al suburbiei orașului Groznyi.

Ce spun martorii oculari

Persoanele care se aflau în lăcaș au relatat reporterului RIA Novosti că au auzit împușcături pe strazi în jurul orei 15:00, în timpul vecerniei.

În biserică se aflau 15 enoriași, unul dintre bărbați a sărit să blocheze ușa cu un scaun, a declarat una din credicioase, Tamara Pogorelova.

Potrivit ei, se auzeau împușcături din pistoale și alte arme.

"Am blocat ușa cu scaunul. În acest răstimp un enoriaș a fost rănit, un medic din Gudermes", a adăugat ea. Potrivit ei, toată lumea era speriată. Copii preotului se afla în curte. "Soția preotului a reușit să iasă afară, să aducă copiii în casă", a declarat Pogorelova.

Un alt martor, care s-a prezentat drept Serghei, a povestit că după ce a auzit rafale de focuri de arme, au blocat ușa de la intrare.

"Am înțeles că se întâmplă ceva și am închis ușa. Intrarea este păzită de patru militari expediați în Cecenia. Imediat am sunat la serviciul de situații excepționale", a povestit Serghei.

Comitetul de Investigații din Rusia a specificat că în urma atacului au decedat doi polițiști care asigurau paza bisericii și un enoriaș, iar alți doi polițiști au fost răniți.

Duminică, în biserica ortodoxă Arhanghelul Mihail din centrul orașului Groznyi, acolo unde a avut loc atacul, s-a oficiat prima slujbă de pomenire a celor trei victime. La ea a participat arhiepiscopul de Mahacikala și Groznyi Varlaam, care s-a rugat pentru iertarea păcatelor celor morți.

Anchetatorii au deschis un dosar penal în acest caz.