Coadă la mausoleu: microbiștii vor să-l vadă pe Lenin

Utilizatorii rețelelor de socializare din Moscova menționează că în Piața Roșie și, mai ales, lângă Mausoleul lui Lenin, nu a mai fost demult atâta lume. Rândul disciplinat se întinde pe o distanță de câteva sute de metri. Adevărul este că în aceste zile una dintre destinațiile turistice obligatorii pentru fanii fotbalului este Mausoleul lui Lenin. RIA Novosti a aflat ce i-a făcut pe oameni să stea câte o oră în bătaia soarelui și de ce revoluția rusă prezintă interes pentru străini.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Turiști la Mausoleul lui Lenin în Piața Roșie

„Este multă lume", spune un polițist care supraveghează ordinea publică. „Dacă cineva dorește să viziteze mausoleul, e mai bine să aștepte sfârșitul campionatului, pentru că acum în fiecare dimineață pe la ora zece se adună mulțimea care stă la coadă câte o oră întreagă. Unii chinezi, de exemplu, vin cu noaptea în cap, de pe la șase dimineața."

Prin Piața Roșie se plimbă grupuri de suporteri. Unii și-au aruncat pe umeri, ca pe un trenci, drapelele selecționatelor lor. Alții și-au cumpărat chipiuri militare rusești, potrivindu-și-le îndată pe cap. Iar cineva fluieră melodia „Kalinka-malinka".

Mulți turiști sunt din America Latină.

„Suntem în Rusia din 12 iunie", spune Edgar Augusto din Columbia care călătorește împreună cu părinții. „ Am fost deja la Saransk, Kazan, Nijni Novgorod. Astăzi am venit la Mausoleu, doar Lenin a condus revoluția. Tatăl meu a citit mai multe lucrări de ale lui Lenin. Apropo, el l-a citit și pe Marx, și pe Engels. Tata se interesează de revoluție. Și eu am citit câte ceva, literatură istorică, aceasta mă atrage. Nu mă aștept să văd ceva deosebit înăuntru. Pur și simplu, cred că trebuie să intru acolo".

Jeremy a sosit din Franța. Spune că dorește să vadă Mausoleul. Acesta doar reprezintă istoria. În școlile franceze se studiază istoria revoluției ruse, așa că el a citit despre Lenin și bolșevici.

Coada imensă la Mausoleu este fotografiată de numeroșii turiști. Printre altele, puțini sunt cei care au idee ce anume fotografiază.

De exemplu, Marcos din Brazilia, întrebat dacă știe ce se află în interior, a răspuns tot printr-o întrebare: „Este legat de cel de Al Doilea Război Mondial sau revoluția rusă? De Lenin am auzit, dar nu sunt sigur că înțeleg bine despre ce este vorba".

Cei care au stat în rând și au fost în Mausoleu revin în Piața Roșie cu sentimentul datoriei împlinite.

Un alt brazilian spune că pentru el a fost interesant. Venind la Mausoleu, crezuse că acolo se află, pur și simplu, un sicriu.

Zilele trecute, angajata unui muzeu din Moscova s-a plâns pe Facebook că turiștii care au sosit la Campionat preferă acest „exponat principal" în locul Galeriei Tretiakov.

Într-adevăr, Mausoleul lui Lenin, care deja demult nu mai atrage atenția rușilor, se află primul pe lista destinațiilor turistice ale microbiștilor. Și-i puțin probabil ca aceste preferințe să aibă vreun substrat ideologic.

„Acest loc este foarte important pentru mine", spune Filipe din Columbia. „Aici se află corpul omului care a făcut revoluția. Pentru mine este important tot ce ține de Lenin. Dar să nu credeți că sunt un simpatizant al ideilor revoluției. Este vorba pur și simplu de interesul pentru istorie".