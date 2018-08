Mama surorilor Haciaturian, care și-au ucis tatăl, rupe tăcerea

CHIȘINĂU, 6 aug — Sputnik. Originară din Moldova și mamă a celor trei surori Haciaturian, care figurează în dosarul privind omorul propriului tată la Moscova, este sigură că fiicele sale nu sunt vinovate. Ea intenționează să lupte până la capăt pentru ca ele să fie eliberate și achitate.

Cine a atacat și cine s-a apărat?

Potrivit informațiilor din presa rusă, trei surori i-au pricinuit mai multe răni cu un obiect ascuțit tatălui lor Mihail Haciaturian, în vârstă de 57 de ani. Omorul s-a produs în seara de 27 iulie, în scara unui bloc situat pe șoseaua Altufievsk, în nord-estul orașului Moscova. Ancheta consideră că motivul crimei a fost ura personală.

Fetele au fost învinuite de omor. S-ar părea că nimic nu poate fi mai simplu pentru anchetatori: există cadavrul cu semne de moarte violentă. Probabil, poliția a găsit indicii care demonstrează că rănile au fort provocate anume de fiicele victimei. Probabil că a fost efectuată și colectarea standard a probelor care, tradițional, nu se fac publice în asemenea cazuri: amprentele digitale, urme de sânge etc. Deși, fără o confirmare oficială, nu putem decât presupune prezența acestor dovezi.

Însă în presă s-a strecurat și un alt punct de vedere, vehiculat de organele de drept: bărbatul care a avut o soartă grea, fiind sub acțiunea substanțelor narcotice, a fost primul care s-a năpustit cu cuțitul asupra fetelor, iar acestea au fost nevoite să se apere. Experții independenți sunt siguri că drept argument indirect în favoarea acestei versiuni poate servi faptul că bărbatul a fost împroșcat în fața cu gaz lacrimogen. În afară de aceasta, văzând că tatăl lor a murit în urma încăierării, fetele au telefonat singure la poliție și au comunicat despre cele întâmplate.

Normele „Rosscomnadzor" cu privire la mass-media nu permit să se facă o descriere a detaliilor încăierării despre care vorbește ancheta, însă circumstanțele constatate au constituit probabil un temei suficient pentru ca, joia trecută, cele trei fete în vârstă de 17, 18, și 19 ani să fie arestate.

Închisoare cu două camere

Anume atunci a decis să vorbească mama fetelor, Aurelia Dunduc, femeia în vârstă de 39 de ani originară din Moldova care, imediat după tragedie, refuzase să discute cu presa.

S-a aflat astfel că, deja de aproape trei ani, femeia numai locuia împreună cu familia și comunica cu fiicele prin intermediul cumnatelor sale (surorile tatălui fetelor) și a colegilor de școală. În discuțiile telefonice și în sms-uri, „persoanele de legătură" o asigurau că fetele sale se simt bine, învață, și că tatăl nu le obijduiește. Potrivit Aureliei, controlul total asupra fetelor era asigurat de tatăl lor și de rudele acestuia. În acest răstimp mama a fost lăsată să-și vadă copilele doar de vreo două ori. Cu acordul tatălui, surorile Haciaturian se aflau sub supravegherea permanentă a lui Arsen, un văr de al treilea al lui Mihail. Fetele reușeau să se întâlnească cu mama lor, sub diferite pretexte, doar atunci când rudele erau prea ocupate cu alte treburi. Se vedeau numai câteva minute, se îmbrățișau pe furiș în curtea vecină și se despărțeau repede, ca să nu afle tatăl.

”Dacă cineva mi-ar fi spus ce se întâmplă acolo, aș fi întreprins ceva. Însă copii aveau grijă de mine, nu voiau să mă indispună. Iar mie nici prin cap nu putea să-mi treacă. Dimpotrivă, am fost sigură că situația se va normaliza odată cu plecarea mea. Poate că înainte eu îl iritam, pentru că se întâmplă ca un om să nu-l suporte pe altul, iar când am plecat, am presupus că totul este normal”, le-a explicat Aurelia Dunduc jurnaliștilor.

În felul acesta, conaționala noastră a indicat clar asupra existenței unui conflict în familie.

