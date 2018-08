Medvedev: Rusia nu a urmărit înfrângerea Georgiei în 2008

CHIȘINĂU, 8 aug — Sputnik. Prim-ministrul Federației Ruse, Dmitryi Medvedev, a declarat că scopul acțiunilor Rusiei în anul 2008 nu a fost înfrângerea Georgiei, iar decizia de a da dovadă de reținere, în opinia premierului, a fost una corectă.

Într-un interviu oferit publicației Kommersant, fiind întrebat de ce tancurile rusești s-au oprit la câțiva zeci de kilomtri de Tbilisi și nu au înaintat, Medvedev a explicat ce obiective a urmărit Rusia atunci.

Medvedev: Moldovei i-a fost acordat statutul de observator în cadrul UEEA

"Scopul consta în forțarea retragerii trupelor georgiene din Țhinvali, de a face ordine, de a preveni o escaladare a violenței, adică a acțiunilor militare. Scopul nu a fost înfrângerea Georgiei sau pedepsirea lui Saakașvili (președintele de atunci). Eu consider că am procedat corect atunci când am decis să dăm dovadă de reținere și să nu înaintăm", a spus premierul rus, care ocupase în acea perioadă funcția de președinte al Rusiei.

În cele din urmă, potrivit lui Medvedev, acest lucru a permis „stabilizarea situației nu doar în Georgia, Oseția și Abhazia, dar și restabilirea unor relații calme cu Uniunea Europeană și alte state".

„Dacă vă amintiți acea perioadă, în pofida unei reacții dure, în cele din urmă am reușit foarte rapid să ajungem la un acord, iar rezultatul activității comisiei Heidi Tagliavini s-a finalizat cu o constatare a faptului că lovitura militară a fost inițiată de partea georgiană, care a început agresiunea", a explicat el.

De asemenea, Medvedev a menționat existența atunci a unor acuzații în adresa Rusiei în ceea ce privește proporționalitatea aplicării forței, considerându-le subiective.

„Cel mai important este faptul că s-a recunoscut agresiunea Georgiei. Acest lucru nu mai poate fi scos din istorie. Nu consideram corectă menținerea gradului de confruntare. Anume din aceste considerente, în calitatea mea de comandant suprem al armatei, am decis să ordon retragerea trupelor noastre", a adăugat Medvedev.