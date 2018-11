Interceptarea unui avion spion al SUA deasupra Mării Negre - Moscova dă detalii - Video

CHIȘINĂU, 6 nov - Sputnik. Sukhoi Su-27 rusesc, care a interceptat luni un avion de recunoaștere ЕР-3Е Aries al Marinei americane, lângă frontiera rusă de la Marea Neagră, a păstrat o distanță rezonabilă, a afirmat Ministerul rus al Apărării.

"Serviciile de control al spațiului aerian au detectat o țintă aeriană neidentificată peste apele internaționale ale Mării Negre la data de 5 noiembrie, la ora 10:00. Aeronava se apropia de spațiul aerian rusesc. Un luptător Su-27 a decolat de pe un aeroport din apropiere pentru a intercepta aeronava. Era un EP-3R Aries al Marinei SUA. Echipajul avionului de luptă a anunțat că a identificat avionul de recunoaștere american înainte de a-l escorta pentru a împiedica să încalce granița cu Rusia, respectând în același timp standardele de securitate", a afirmat Ministerul.

Potrivit instituției, când aeronava americană a schimbat cursul și s-a îndepărtat de granița rusă, avionul de luptă rusesc Su-27 a revenit pe aeroportul său.

Comandamentul Marinei SUA în Europa și Africa a declarat anterior că a fost o interceptare "periculoasă" a avionului său EP-3E Aries de către un Su-27 rusesc deasupra Mării Negre.

SUA au făcut public un video cu acest incident.

#BREAKING: U.S. EP-3 intercepted in the #BlackSea by Russian SU-27 putting at risk pilots and crew. #USNavy aircraft was operating in accordance with international law and did not provoke this Russian activity. — https://t.co/7xWaf3vmgc pic.twitter.com/eFhQGutZhr

​De asemenea, armata SUA a precizat că acțiunile avionului rusesc au provocat turbulențe și vibrații pentru echipajul avionului spion. În declarația oficială se menționează că EP-3E Aires american nu a provocat Su-27 rusesc și a cerut tuturor țărilor să adere la Acordul din 1972 pentru prevenirea incidentelor pe și peste mări.

În ultimele luni a existat o creștere a zborurilor avioanelor de spionaj străine în apropierea frontierelor ruse. În septembrie, o dronă de recunoaștere americană a urmărit trecerea navelor flotei maritime ucrainene sub Podul Crimeei. Ministerul rus al Apărării a cerut în mod repetat Pentagonului să oprească zborurile acestor dispozitive de-a lungul frontierelor rusești, dar partea americană refuză să facă acest lucru.