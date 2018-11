Declarație: Federația Rusă va elabora un program spațial pentru a cuceri Luna

CHIȘINĂU, 22 nov – Sputnik. În Rusia va apărea un nou program de stat dedicat explorării Lunii, a declarat agenției RIA Novosti președintele consiliului tehnico-științific al “Roskosmos”, Iurii Koptev.

“Inițial aceasta era conceptul drept unul pentru o rachetă super-grea. Însă toți înțeleg că nu este corect să te limitezi doar la o rachetă. E nevoie de un program spațial separat”, a menționat el.

Potrivit lui Koptev, elaborarea unui program separat pentru o rachetă super-grea ar presupune că “noi am creat-o și am trimis-o în spațiu”. În plus, construcția rachetei supergrele către anul 2028 (așa cum reiese din decretul președintelui rus) va necesita alocarea în următorii ani a unor resurse financiare semnificative, precum și efectuarea unor schimbări în structura întreprinderilor industriale și infrastructura cosmodromurilor.

În program vor fi descrise sarcinile legate de stațiile automate, pe care Rusia urmează să le expedieze pe Lună în anii 2020, precum și crearea unei noi nave spațiale și soluționarea problemelor legate de protecția de radiație.

“Unul din obiectivele discuțiilor, pe care le-am menționat, descriu acest program cuprinzător, pentru a explica care este rostul acestor activități în contextul situației economice serioase în care ne aflăm”, a adăugat Koptev.

Potrivit aprecierilor lui, pentru realizarea programului vor fi necesare sute de miliarde de ruble.

“Dacă vom zbura cu Soyuz acum, vom arăta că doar am schimba interfața unui costum vechi. Dacă vom zbura cu o navă nouă, atunci pentru toți va fi clar că dezvoltăm o nouă construcție de perspectivă, iar Soyuz, în acest sens, ne oferă prea puțin”, a subliniat Koptev.

Acesta a reamintit că în conformitatea cu programul L-1 de la sfârșitul anilor 60 ai secolului trecut, au fost efectuate 11 lansări, care au arătat că URSS dispune de tehnologii de zbor în jurul Lunii cu a doua viteză cosmică, precum și de capacitatea de a crea construcții care sunt rezistente la intrarea în atmosferă. Koptev a subliniat că programul nu a realizat obiectivul transportării omului din cauza unui context politic – americanii au ajuns primii pe Lună, motiv pentru care L-1 nu mai era considerat actual.