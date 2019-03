Concertul de la Kremlin „Tu ești super!”: Despre minuni, talente și încredere în sine

CHIȘINĂU, 11 mart – Sputnik, Aleksei Stefanov. Noul concurs vocal pentru copiii rămași fără îngrijirea părinților va deveni un supersezon. Organizatorii au făcut abatere de la regulile stabilite: finaliștii edițiilor precedente au dreptul să concureze din nou.

Datorită acestui format, în cadrul concursului „Tu ești super!” vor evolua nu doar talente noi (selectate în Rusia de către compania de televiziune NTV, iar în țările din imediata vecinătate și cele Baltice - de către Agenția de Presă și Radio Sputnik), ci și participanții la primele două ediții ale acestui show.

În privința concertul de gală au intervenit de asemenea modificări: acesta are loc la deschiderea concursului. Cele două tinere, Valeria (Lera) Adleiba din Abhazia – câștigătoarea primului sezon, și Vera Iaroșik din Belarus – deținătoarea locului doi în sezonul doi, au beneficiat de dreptul de a evolua pe scena de la Kremlin.

Valeria - împreună cu compozitorul Victor Drobîș și cu finalista „Noii fabrici de staruri” Guzel Hasanova, iar Vera - împreună cu interpreta Zara.

© Sputnik / Евгения Новоженина Участники конкурса "Ты супер!"

Victor Drobîș despre Lera Adleiba: Ea este deja artistă a poporului din Abhazia

„Eu în general am noroc la Valerii. Am lucrat cu o Valerie matură, acum, iată, cu una atât de mică. Formăm generația care ne va lua locul. Ea este campioană, învingătoare, iar pentru mine a fost o mare onoare să fiu alături de ea pe scenă. Poți considera că Lera este artista poporului din Abhazia”, a spus după concert Victor Drobîș pentru agenția Sputnik.

„Pur și simplu mă potopesc emoțiile. Sunt șocată! Nu-mi vine să cred că chiar acum am cântat cu asemenea oameni”, atât doar a fost în stare să spună Lera.

Victor Drobâș este bucuros că există proiectul „Tu ești super!” în cadrul căruia își pot demonstra talentul copiii care, fără acest concurs, nu ar fi avut nici o șansă să apară pe scena din Palatul Kremlinului, la postul NTV.

„Pe de o parte, concursul „Tu ești super!” este un purtător de noroc, iar pe de altă parte, le oferă producătorilor posibilitatea de a descoperi astfel de copii minunați care ulterior pot deveni adevărați artiști ai poporului”, a adăugat Drobâș.

© Sputnik / Евгения Новоженина Участники конкурса "Ты супер!"

Zara despre Vera Iaroșik: O fată incredibil de frumoasă, cu o voce minunată

„Vreau să le mulțumesc tuturor pentru acest proiect unic, necesar tuturora. Anume datorită acestui proiect am descoperit niște copii incredibil de talentați. Și cu una dintre aceste fete talentate am fost azi alături pe scenă, a declarat Zara care a evoluat împreună cu Vera Iaroșik din Belarus. – Este tânără, însă deja are dreptul să se considere cântăreață și profesionistă în ceea ce face. Este incredibil de frumoasă, cu o voce minunată. Aș dori foarte mult ca ea să nu se oprească aici. A fi interpretă înseamnă o muncă enormă. Da, Dumnezeu te înzestrează cu talent, însă trebuie să muncești ca să-l valorifici”.

Tânăra cântăreață, zâmbind, a adăugat că „Tu ești super!” este nu doar un concurs vocal, ci și un program despre istoria copiilor care au trecut în viața lor prin momente nu dintre cele mai fericite.

"Acesta este un proiect despre minuni. Pentru că în viața fiecărui om trebuie să se întâmple o minune, dacă crezi foarte mult în ea. De aceea doresc ca visele tuturor copiilor din familii incomplete, care se află în situații complicate, să se îndeplinească numaidecât, iar noi, maturii, trebuie să-i susținem”, a adăugat Zara.

Margarita Simonian: „Tu ești super!” este Zîna cea bună, Moș Crăciun și Alba ca Zăpada

Însă toate acestea le-a spus puțin mai târziu, deja în toiul concertului de binefacere. Nașul concursului „Tu ești super!”, Timur Vainștein, producătorul general al NTV, stătea neclintit lângă monitorul instalat în foaier urmărind atent cum sala devine tot mai plină.

© Sputnik / Евгения Новоженина Участники конкурса "Ты супер!"

Doar toți banii acumulați în urma acestui concert vor merge în fondul proiectului „Tu ești super!”, în ajutorul copiilor talentați, rămași fără îngrijirea părintească. Dar în zadar își făcea griji: în sală nu mai era nici un loc liber.

Moderatorul concursului Vadim Takmenev a menționat că „destinele participanților la primele două ediții „Tu ești super!” se schimbă, însă legătura cu ei nu este întreruptă. Ei au crezut că au o șansă, că vor fi remarcați pe ecranele marilor televiziuni, chiar dacă locuiesc la mii de kilometri de Moscova, într-un internat, într-o familie adoptivă sau în casa de copii, într-o localitate mică sau într-un oraș mare. Noi i-am descoperit”.

Participanții la concert l-au salutat pe directorul general al companiei NTV, Aleksei Zemski, și pe redactorul șef al AIȘ „Rossia segodnia” și agenției Sputnik, Margarita Simonian.

„Noi toți decidem din copilărie: să credem în Zâna cea Bună, Moș Crăciun sau Alba ca Zăpada. Iar într-un anumit moment ne dăm seama: nu vom crede. Însă oricum le vom spune apoi copiilor noștri despre ei, pentru că vrei să crezi în toate acestea. Iar eu vreau să spun că trebuie să credem. Concursul „Tu ești super!” este ca o Zână Bună, Moș Crăciun și Alba ca Zăpada, deoarece el schimbă cu adevărat viețile oamenilor”, a subliniat Margarita Simonian.

Aceasta nu a numit copiii care au fost ajutați de Sputnik, deoarece i-ar fi trebuit o seară întreagă. I-a menționat doar pe unii dintre ei: Lera Adleiba (Abhazia), Vera Iarișik (Belarus), Satenik Ghevorghian (Armenia) și Daulethana Ahanova (Kazahstan) ale căror vieți s-au schimbat total după participarea la concursul „Tu ești super!” Margarita Simonian a promis că în concurs vor fi foarte multe momente în care spectatorii, cuprinși de emoții, vor lăcrima involuntar.

© Sputnik / Евгения Новоженина Участники конкурса "Ты супер!"

„Savurați acest show cu adevărat feeric”, a conchis Simonian.

În acest sezon, în fiecare duminică la 22.10 ora Moscovei, vă veți putea delecta cu vocile participanților la acest concurs, susținându-vă favoriții. Rezultatele le vom afla la vară când se va stabili care dintre cei 57 de concurenți va merge în finală și va câștiga concursul vocal „Tu ești super!”

