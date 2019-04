Vladimir Putin - Primele declarații după discuția tete-a-tete cu Kim Jong Un

CHIȘINĂU, 25 apr - Sputnik. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a declarat joi că a avut un dialog substanțial cu liderul nord-coreean, Kim Jong-un, cu privire la situația din Peninsula Coreeană și a relațiilor bilaterale.

"Am purtat discuții tete-a-tete foarte importante. Am reușit să discutăm istoria relațiilor noastre interstatale, am discutat despre starea lor actuală, despre perspectivele dezvoltării legăturilor bilaterale", a spus Putin la începutul discuții cu Kim în format extins.

"Am discutat, bineînțeles, despre situația din Peninsula Coreeană. Am schimbat opinii cu privire la modul și la ce trebuie făcut pentru ca această situație să aibă perspective bune de îmbunătățire", a adăugat Putin.

Președintele rus i-a mulțumit și el, la rândul său, lui Kim pentru acceptarea invitației de a veni în Rusia.

La începutul zilei, cei doi lideri au avut discuții de aproape două ore în format tete-a-tete.