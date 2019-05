Vîșinski scrie de după gratii: Sunt gata să lupt pentru bunul meu nume

Directorul portalului „RIA Novosti – Ucraina”, Kiril Vîșinski, care se află deja de un an după gratii pentru acuzația falsă de trădare de patrie, a expediat o scrisoare. El a folosit această ocazie pentru a le mulțumi celor care l-au susținut prin demersul adresat președintelui nou ales al Ucrainei, Vladimir Zelenski, și pentru a anunța că nu are de gând să cedeze în fața presiunilor la care este supus.

CHIȘINĂU, 14 mai - Sputnik. Reproducem mai jos scrisoarea integrală pe care directorul portalului „RIA Novosti – Ucraina”, Kiril Vîșinski, a reușit să o expedieze de după gratii.

Vîșinski: Toate de câte sunt acuzat - o răzbunare pentru adevărul din articolele noastre și jocuri politice ale administrației președintelui Poroșenko

Colegi și prieteni! Abia acum s-a ivit posibilitatea de a vă transmite cuvinte de mulțumire pentru scrisoarea în susținerea mea pe care ați trimis-o președintelui nou-ales al Ucrainei, Vladimir Zelenski.

Nu pot reda prin cuvinte (aceasta nu este o expresie standard, ci, pur și simplu, un fapt) cât de bucuros am fost să văd sub text un număr enorm de nume cunoscute – Evgheni Bekasov, Margarita Simonian, Andrei Kondrașov, Evgheni Revenko, Gheorghi Kaptelin, Andrei Medvedev, Iuri Bâstrițki, Evgheni Podubnîi și mulți alții.

Parcă am simțit și strângerile lor de mână și îmbrățișările calde, prietenești… Și mai plăcut este faptul că mă susțin nu doar cei cu care am activat, ci și zeci, dar poate chiar și sute de jurnaliști pentru care solidaritatea profesională nu înseamnă vorbe goale. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult!

Am stat aproape un an în închisoare din cauza acuzației false de trădare de patrie. În acest an mi-am amintit de mai multe ori ce am scris și am redactat, ce a apărut pe site-ul RIA Novosti Ucraina în perioada în care m-am aflat la conducere lui și m-am convins încă o dată că eu și jurnaliștii care au activat împreună cu mine și-au îndeplinit onest atribuțiile de serviciu, fără să încalce nici cu o iotă principiile de bază ale jurnalisticii și libertății cuvântului. Toate de câte sunt acuzat – trădare de patrie, propagandă antiucraineană, activitate subversivă – sunt o răzbunare pentru adevărul din articolele noastre și jocuri politice ale administrației președintelui Poroșenko, care este pe cale de a pleca. Sunt sigur că voi reuși să dovedesc acest lucru în instanță, dacă procesul va fi într-adevăr corect, echitabil.

Desigur, un an în închisoare nu înseamnă deloc un trai dulce și nu a trecut o zi în care să nu-mi doresc să mă aflu în libertate, alături de familie, de cei apropiați, de prieteni și colegi. Însă eu nu am fost gata nici un an în urmă, nici acum să plătesc pentru libertate cu anumite compromisuri sau cu participarea în jocurile politice de dragul cărora am fost arestat.

Sunt sigur că oricine dintre colegii care s-ar fi aflat în locul meu (să nu dea Domnul, bineînțeles) ar fi procedat la fel.

Desigur, după un an de închisoare, prima întrebare ce mi se adresează este: „Cum stai cu sănătatea, cum te simți, ce dispoziție ai?”.

Dispoziția este bună, combativă. Mă simt normal, deși, desigur, totul este foarte subiectiv – ultima dată am contactat cu medicii pe când eram încă în izolatorul din Herson, aproximativ jumătate de an în urmă. De atunci, nici reprezentanții organizațiilor umanitare, nici medicii calificați nu m-au contactat, iar unitatea sanitară a izolatorului din Kiev am zărit-o doar de la o parte, deși m-am adresat de câteva ori…

Oricum ar fi, eu sunt gata să lupt pentru bunul meu nume și pentru reputația profesională, conștientizând cât de complicată va fi această luptă în condițiile presiunilor politice.

Kiril Vîșinski, 10.05.2019.