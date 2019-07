Surse diplomatice: Rusia va face totul pentru întoarcerea petrolierului „Nika Spirit”

CHIȘINĂU, 26 iul - Sputnik. Federația Rusă va face totul pentru a-și întoarce petrolierului „Nika Spirit” sechestrat în Ucraina. Este însă prea devreme să vorbim despre mecanismele prin care vom obține acest lucru, proprietarul navei trebuie să depună și el eforturi în acest sens, a declarat pentru RIA Novosti o sursă din cardul Ministerul rus de Externe.

„Bineînțeles că vom utiliza toate mijloacele legale pe care le avem la dispoziție. Nu este prima noastră navă sechestrată. Petrolierul Mehanik Pogodin a fost reținut acum un an în portul din Herson. Problema există, vom încerca să o soluționăm. Ministerul de Externe va acorda ajutorul necesar, dar și proprietarul navei trebuie să depună efort”, a declarat sursa pentru Ria Novosti.

Răspunzând la întrebarea despre mecanismele care pot fi utilizate pentru aceasta, sursa a menționat că este „prematur să vorbim dacă se va face prin intermediul instanțelor internaționale, sau non-internaționale”.

„Au existat diverse precedente - am apelat la instanțele locale, ucrainene, am angajat avocați, am contestat decizii. Este prematur să spunem cum vom soluționa problema. În orice caz, vom face totul pentru întoarcerea navei", a mai adăugat sursa.

Amintim că Serviciul de securitate al Ucrainei a anunțat joi că a reținut petrolierul rusesc Nika Spirit în Portul Ismail din regiunea Odesa. Partea ucraineană afirmă că acesta se numea anterior Neyma și că ar fi fost implicat în incidentul naval de la sfârșitul anului 2018, din strâmtoarea Kerci. Ministerul de Externe al Federației Ruse a declarat că investighează circumstanțele în care a avut loc sechestrarea petrolierului pentru a lua măsuri adecvate.