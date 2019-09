O apropiere între Rusia și India. Despre ce au discutat Putin și Modi la Vladivostok

BUCUREȘTI, 5 sept – Sputnik. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, au purtat negocieri pe marja Forumului Economic Estic de la Vladivostok.

Politicienii s-au întâlnit pe digul Universității Federale a Extremului Orient și au plecat cu o barcă spre șantierul naval „Zvezda” din orașul Bolșoi Kamen. Acolo ei au făcut cunoștință cu procesul de modernizare a întreprinderii și construcției docului uscat, care va permite repararea navelor de orice tonaj.

Mai târziu, au avut loc discuții, la finalul cărora a fost semnată și făcută publică o declarație comună.

De asemenea, Putin și Modi au organizat o conferință de presă comună. Urmăriți în materialul RIA Novosti informațiile despre cele mai importante decizii luate de cei doi lideri.

India – un partener cheie al Rusiei

După întrevederea la nivel înalt, Putin a declarat că India este un partener cheie strategic, iar Modi a spus că Rusia este un mare prieten al Rusiei.

“Într-adevăr, relațiile dintre statele noastre au un caracter strategic și privelegiat, se dezvoltă progresiv relațiile în baza prieteniei și respectarea intereselor. Noi menținem cu domnul Modi niște relații de lucru și personale foarte strânse”, a spus președintele rus.

De asemenea, el a subliniat că negocierile decurg “întotdeauna într-o atmosferă amicală și sinceră” și a relatat care au fost problemele pe care le-au discutat în cadrul întrevederii.

„Inițial în doi, între patru ochi, apoi cu participarea delegațiilor am făcut un schimb de opinii în problemele cheie ale cooperării bilaterale, am discutat despre mersul realizării decizilor summitului de la New Dehli din anul trecut, am stabilit niște sarcini concrete pe termen lung, care au fost reflectate în declarația comună de astăzi”, a anunțat liderul rus.

O viziune comună asupra problemelor globale

Putin a subliniat că în ceea ce privește chestiunile cheie internaționale, pozițiile Moscovei și New Dehli au niște poziții apropiate asupra rezolvării problemelor globale și regionale.

“Statele noastre desfășoară o coordonare diplomatică în cadrul principalelor platforme multilaterale. În special, în ONU, în G20, în Organizația pentru Cooperare de la Shanghai și BRICS. Rusia și India cooperează în problemele de asigurare a securității și stabilității în Asia, în regiunile oceanelor Indian și Pacific”, a menționat președintele rus.

El a adăugat că se dezvoltă o cooperare în formatul RIC (Rusia, India, China) și a amintit că pe 28 iunie la Osaka, pe marja summitul G20 a avut loc o întrevedere trilaterală între acest grup de state.

Lumea multipolară – o garanție a stabilității

La rândul lui, premierul Indiei a menționat că Moscova și New Dehli se pronunță împotriva oricăror imixtiuni în problemele interne ale altor state.

În special, Modi a subliniat că „India vrea să vadă Afganistanul un stat independent și sigur, unit, pașnic și democratic”.

Potrivit premierului, fără edificarea unei lumi multipolare va fi imposibilă atingerea unei stabilități în relațiile internaționale.

„Cooperarea și coordonarea noastră în această problemă va deveni factorul necesar pentru realizarea unui astfel de model al lumii. Iată de ce este nevoie să dezvoltăm coopararea în cadrul BRICS, Organizația pentru Cooperare de la Shanghai și alte platforme internaționale”, a subliniat Modi.

Comerț liber între India și Uniunea Economică Eurasiatică

Liderul rus a anunțat lansarea primei runde de negocieri pentru semnarea unui acord de crearea a unei zone de comerț liber între India și Uniunea Economică Eurasiatică. El și-a exprimat convingerea că acest lucru va contribui la o diversificare a fluxului de mărfuri.

În afară de aceasta, Putin a anunțat jurnaliștii că Modi a acceptat invitația de a veni la Moscova în 2020, la festivitățile dedicate victoriei în cel De-Al Doilea Război Mondial.

Creșterea volumului schimbului de mărfuri

După negocieri, Putin și Modi au adoptat o declarație comună. În document se subliniază că cele două state vor continua activitatea economică prin efectuarea plăților în monedele naționale.

De asemenea, Rusia și India intenționează să sporească volumul schimbului de mărfuri până la 30 miliarde de dolari în 2025.

În acest scop, Putin și Modi au convenit asupra „valorificării intense a resurselor naturale și a potențialului uman al Rusiei și Indiei, perfecționării cooperării industriale, asupra creării unor noi alianțe tehnologice și investiționale, în primul rând, în sferele inovative și prin identificarea unor noi direcții și forme de cooperare”.

Interzicerea desfășurării armelor în spațiul cosmic

În afară de aceasta, Moscova și New Dehli s-au pronunțat pentru elaborarea unui instrument normativ multilateral cu privire la desfășurarea armelor în spațiul cosmic.

Părțile au confirmat că prevenirea unei curse a înarmărilor în spațiul ar contribui la împiedicarea apariției unei amenințări serioase pentru pacea și securitatea internațională.

Reforma Consiliului de Securitate al ONU

Putin și Modi au cerut reformarea Consiliului de Securitate al ONU, care „ar face ca acest organ să fie mai reprezentativ, eficient și eficace în soluționarea problemelor legate de pacea și securitatea internațională”.

De asemenea, se menționează că Rusia va continua să sprijine candidatura Indiei la funcția de membru permanent al Consiliului de Securitate.