Închisoarea americană este un adevărat infern – Butina a povestit despre detenția în SUA

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sputnik și RT, Maria Butina a povestit prin ce i-a fost dat să treacă în detenție, ce planuri de viitor are și cum s-a schimbat în ultimul un an și jumătate.

Maria, ați părăsit SUA cu doar câteva ore în urmă, după un an și jumătate de detenție. Ați conștientizat deja că totul a luat sfârșit?

Am senzația că toată viața mea a fost împărțită în două. De parcă tot ce s-a întâmplat – s-a întâmplat într-adevăr, însă nu cu mine. Am impresia că anume asta m-a salvat atunci când am fost arestată. Impresia mea este că acum totul este doar într-o direcție pozitivă. Ca în Rai. Este atât de bine.

© Sputnik / Виталий Белоусов Прилет Марии Бутиной в Москву

Cum a trecut ziua de astăzi, ultima în care v-ați aflat în închisoare?

Lucrurile nu s-au derulat după plan. Am primit o hârtie în care scria că voi fi luată la ora opt dimineața. Însă am fost luată la șase dimineața, până ca toți să fie lăsați la micul dejun.

Toți au fost închiși în secțiile lor. Am fost purtată prin întuneric. Eu am trăit cinci luni în regim normal de detenție. De ce trebuia organizat show-ul acesta?

Am fost dusă la casierie, mi-au fost dați toți banii până la unul. Ci-ar mi-au calculat unsprezece cenți pe de asupra – totul a fost ideal. În cash. În dolari. Mi i-au aranjat în teancuri, i-au pus în plic și mi-au zis: ”Maria, pune-i în buzunar”.

Pentru fiecare lună, am reușit să câștig câte 28 de dolari și 80 de cenți.

Iar vouă, tovarășilor, care considerați că în închisorile americane este Raiul, vă spun că nu este așa. Este iadul.

Este sclavie, pentru că tu nu poți refuza să muncești. Dacă refuzi să muncești, ești trimis în izolator. De aceea, în America sclavia există.

M-au dus, apoi m-au închis iarăși în cușcă. Am încercat să cer micul dejun – mi-au adus niște fulgi. Nici măcar dejunul nu a fost prevăzut.

Peste o oră m-au luat șerifii, m-au scos pe ușa din spate, ne-au băgat în două mașini: în una – eu, în alta – șerifii. Asta pentru că la ieșire s-ar fi adunat chipurile jurnaliștii.

Iarăși au fost închiși toți prin secții, am fost dusă prin curtea din spate, apoi m-au dus la biroul pentru imigrație.

Aici am mai fost ținută patru ore. Nu mi s-a spus când voi fi dusă. Și iarăși niciun fel de hrană. Mi-au încălzit ceva ce aveau prin frigiderul lor. Am cerut apă.

Peste patru ore, am fost luată și dusă la Aeroport.

