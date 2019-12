Mesajul de Revelion al lui Vladimir Putin: Iată ce le-a urat cetățenilor ruși

CHIȘINĂU, 31 dec – Sputnik. În noaptea de Revelion, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a adresat o felicitare cetățenilor ruși.

“Fie ca bucuria bunei înțelegeri să se sălășluiască în casele voastre, să vă ajute la depășirea tuturor greutăților, să fortifice legătura între generații. Fie ca părinții să fie sănătoși și să se bucure de atenția voastră, iar fiecare copil să știe că este cel mai iubit”, le-a urat Putin rușilor.

El a menționat că, în pofida numărului mare de lucrurilor care trebuie făcute înainte de Anul Nou, cele mai importante rămân a fi căldura relațiilor între oameni și comunicarea prietenoasă.

“Tindem să facem ceva important și util pentru alții, să-i ajutăm pe cei care au nevoie de susținerea noastră, să-i bucurăm cu cadouri și atenția noastră. Prin aceste manifestări sincere, prin aceste gânduri curate, prin această generozitate dezinteresată se manifestă adevărata magie a Revelionului. El dezvăluie tot ce este mai bun în oameni, transformă lumea, o umple cu bucurie și zâmbete”, a spus Putin.

Președintele rus a mai adăugat că sentimentele luminoase în ajun de sărbători, impresiile minunate care trăiesc în noi din copilărie și revin de fiecare Revelion, atunci când “îi îmbrățișăm pe oamenii dragi, pe părinți, pregătim surprize pentru copii și nepoți, împreună cu care decorăm bradul, scoatem figurine de carton, bolurile și luminițele de sticlă”.

”Și jucăriile îndrăgite de toată familia, chiar dacă unele-s mai vechi, dăruiesc căldura lor deja noii generații”, a spus Putin.

El a mai adăugat că fiecare familie are propriile sale tradiții de Anul Noul, însă toate sunt unite de o atmosferă a căldurii și grijii.

“Noul an deja bate la ușile noastre. Să urăm unul altuia și Patriei noastre pace, bunăstare și înflorire. Felicitări cu ocazia sărbătorii noului an! Felicitări cu venirea noului an 2020!”, a conchis președintele.