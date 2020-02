PaginileVictoriei: Desenele copiilor despre blocada Leningradului în animație virtuală

În cadrul proiectului vor fi prezentate desene, făcute de copii din colecția Muzeului de Stat de Istorie din Sankt Petersburg, în viziunea artiștilor celebri care lucrează în domeniul animației virtuale.

Pe parcursul a mai multor decenii, Muzeul de Istorie din Sankt Petersburg a păstrat aproximativ 700 de desene unice realizate de copii, care au fost create în timpul asediului de la Leningrad (8 septembrie 1941 - 27 ianuarie 1944). Desenele colectate de lucrătorii de grădinițe, orfelinate și școli, surprind felul în care au perceput copiii acele evenimentele din timpul războiului, în care sunt reflectate sentimentele și ideile lor. Aproape fiecare desen are un text de însoțire - o scurtă poveste a copilului în care aflăm despre ce este desenul. Asemenea istorii erau scris de educatori și apoi le lipeau în albume, păstrându-le cu grijă ca pe un document de epocă.

Echipa proiectului #PaginileVictoriei a decis să le readucă la viață folosind tehnologii de animație VR.

”Seria ”Războiul: Desenele copiilor în format VR” este probabil un proiect în care timpul și epocile se intercalează. Istoria războiului, văzută de copiii Leningradului asediat, desenele lor care au fost păstrate cu atâta grijă în Muzeul de Stat al Istoriei din Sankt Petersburg timp de zeci de ani, capătă o nouă viață prin intermediul animației virtuale”, spune autorul ideii, redactor-șef adjunct al RT Kirill Karnovici-Valois.

Seria video va fi alcătuită din 20 de episoade. Fiecare dintre acestea va fi dedicat unui nou desen redat în interpretarea artiștilor digitali moderni, care vor crea ilustrații 3D - fiecare în stilul său.

”Arta virtuală și noile tehnologii media deschid spații aproape nelimitate pentru procesul de creație. Astăzi, niciun festival de film important nu trece fără o expoziție de filme și proiecte create prin intermediul tehnologiilor imersive. Suntem foarte mulțumiți că astfel de maeștri ai Artei Virtuale precum Sutu, VRHUMAN, Denis Semenov sunt implicați în proiectul nostru. Tehnologia ne-a oferit multe realități noi: mixtă, virtuală, augmentată”, spune Karnovici-Valois.

Artistul Denis Semenov, cunoscut cu pseudonimul Sa1ntdenis, este producătorul seriei ”Războiul: Desenele copiilor în format VR”.

”Scenariile desenelor din timpul blocadei realizate de copii sunt foarte sincere, iată de ce cu greu mi-am imaginat cum să lucrez cu ele în realitate virtuală”, spune Semionov. - Am privit întregul album și am selectat 20 de lucrări potrivite pentru animația virtuală. Ulterior a apărut ideea de a cere artiștilor din diferite țări să-și prezinte viziunea asupra acestui subiect”, a mai precizat Semionov.

Anterior, Denis a fost regizorul și producătorul proiectului VR ”Lecții de la Auschwitz”. Proiectele VR /AR ale lui Denis Semenov au fost selectate pentru a participa la festivaluri internaționale precum NEXT Marche du Film, European Film Market (Berlinale) și au fost chair premiate, inclusiv Open Frame Award (Germania), Premiile Epica și Festivalurile New York TV & Film Awards.

Unul dintre artiștii din serial este Stuart Campbell din Australia, cunoscut sub pseudonimul creativ Sutu Eats Flies. El a lucrat cu studiouri și mărci precum Disney, Marvel, Google și proiecte VR pentru filme precum Doctor Strange și First Player Get Ready.

De asemenea, el a creat trei documentare VR: ”Insula Manus văzută din interior” (Inside Manus) pentru rețeaua de televiziune publică SBS din Australia, Mind at War for Ryot Films și Battle of Hamel pentru Memorialul de război din Australia. Sutu este, de asemenea, cunoscut pentru benzile desenate interactive, inclusiv Nawlz, Neomad, Modern Polaxis и These Memories Won’t Last. El deține doctoratul onorific în media digitală de la Universitatea Centrală din Queensland, este un savant Sundance 2017 și cofondator al EyeJack AR.

În proiect este implicat și un artist din Germania, pe nume Vladimir Ilici, cunoscut sub pseudonimul creativ VRHUMAN. A lucrat cu mărci precum Google, Samsung, Sony Pictures, Microsoft.

”Punctul de vedere al copiilor este una dintre cele mai strălucite perspective care ne ajută să vedem realitatea așa cum este”, spune Ilici. „Interpretarea desenelor realizate de copii, în special în realitatea virtuală, este poate cea mai pură formă de artă pe care noi, ca oameni, o putem înțelege”. ”Sper să vedem cât mai multe proiecte de acest fel care îi vor inspira atât pe adulți, cât și pe copii, prin intermediul cărora să redescopere percepția realității și a istoriei”, adaugă el. © REUTERS / Leah Millis Victorie uriașă a lui Donald Trump! Urmări grave pentru rivalul său! Echipa de artiști VR a proiectului va crește și se așteaptă că se vor implica și noi maeștri. Urmăriți serialul „Războiul: desenele copiilor în format VR” pe paginile Facebook #PaginileVictoriei. Proiectul #PaginileVictoriei, lansat de RT pe cinci platforme de socializare în ianuarie, cu prilejul aniversării a 75 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, va dura până în mai 2020. Urmați „Scrisoarea fără sfârșit” de pe Instagram, urmăriți mini-documentare pe YouTube, ascultați podcast-urile de pe „VKontakte” și urmați cronica oră din ultimele luni ale războiului pe Twitter.