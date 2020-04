Lavrov explică de ce anumite țări din Europa nu pot solicita ajutorul Moscovei

BRUXELLES, 26 apr - Sputnik, Daniela Porovăț. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, spune că anumite țări UE și NATO nu se pot adresa Moscovei pentru ajutor din cauza presiunilor exercitate asupra lor de anumiți aliați, relatează Sputnik France.

© Sputnik / The Ministry of Defence of the Russian Federation