Valorile comune: Cântecele de pe front, interpretate online în 15 state

Festivalul Internațional de Muzică “Drumul spre Ialta”, la care vor participa artiști din diferite țări ale lumii, care interpretează cântece de pe front în limba natală, urma să aibă loc la Ialta, în luna aprilie – în ajunul festivităților dedicate celor 75 de ani de Victorie, însă pandemia de coronavirus, închiderea frontierelor și carantina au împiedicat realizarea acestor planuri. Dar organizatorii evenimentului au reușit să găsească o ieșire din această situație.

Potrivit directorului artistic și moderatorul festivalului, cunoscutul jurnalist rus Ernest Mackevičius, prima etapă se va desfășura la distanță, competitorii, care au trecut o preselecție, vor evalua direct din apartamentele lor, iar emisiunea va fi transmisă pe postul de televiziune public “Kultura”, pe 8 mai 20:00, agenția Sputnik și YouTube. A doua etapă va avea loc nemijlocit în Ialta, unde vor sosi participanții din 15 state, membrii juriului și oaspeții. Evenimentul ar putea avea loc în luna septembrie.

© Photo : фонд «Гуманитарный мир» Afișul Festivalului Internațional de Muzică “Drumul spre Ialta” 2020

De la comunicare personală până la festival

“Ideea festivalului mi s-a născut mulți ani în urmă, un eveniment prin care în Rusia ar veni interpreți străini pentru a cânta piesele care ne sunt aproape de inimă. Știam că multe din cântece sovietice și rusești au fost traduse în alte limbi, începând cu “Pe Drumul Lung”, care a fost pe vremuri interpretată de Mary Hopkin. Mi s-a părut aceasta idee destul de promițătoare”, povestește Ernest Mackevičius.

Când jurnalistul medita asupra formei în care ar putea fi organizat festivalul “Drumul spre Ialta”, în Polonia a avut loc un caz neplăcut – din muzeul celui se-Al Doilea Război Mondial din Gdansk a fost alungat muzicianul Piotr Kosewski, fiind împiedicat să interpreteze piesa “Tiomnaia Noci” (“Noaptea Întunecată”) în limba poloneză. Cazul a avut loc în timpul “Nopții Muzeelor” și interpretul a fost invitat în muzeu, însă directorul instituției, Karol Nawrocki, după ce a auzit piesa, l-a acuzat pe Kosewski de propaganda bolșevismului și l-a dat afară. Aflând despre acest caz, artiștii teatrului “Capitoliu” din Wrocław, de asemenea, au interpretat în formă de protest această piesă, lansând o adevărată campanie de susținere.

“Eram în emisie directă la postului de televiziune Vesti, când am văzut un reportaj pe acest subiect, am auzit cât de frumos cântă Piotr Kosewski – incredibil de sincer și puternic și în acel moment am avut o scânteie – acest băiat trebuie să cânte această piesă la festivalul nostru. Am discutat imediat această idee cu prietenul și colegul meu, jurnalistul Andrei Kondrașov, care, apropo, este președintele și fondatorul festivalului nostru. Am elaborat o concepție, un format și am decis subiectul căruia va fi dedicat evenimentul: cântecele din perioada războiului, cântece de Marele Război pentru Apărarea Patriei, care vor suna în limbi străine, în ajunul jubileului Marii Victorii”, spune prezentatorul.

© Photo : фонд «Гуманитарный мир» Fotografie de la concertul “Drumul spre Ialta” 2019

Readucerea în Europa a imaginii adevărate a ostașului sovietic

Ernest Mackevičius a recunoscut că este dificil să privească în liniște înregistrările video expediate de competitori – fiecare piesă „provoacă un nod în gât și lacrimi”. Piesele sunt foarte frumoase, vocile sunt puternice și profesioniste, iar o mare parte a artiștilor, care își prezintă piesele, are un nivel foarte înalt – vocal și artistic, precizează jurnalistul. “Avem și sentimente de recunoștință pentru faptul că ei împărtășesc ceea ce este prețios pentru noi, valorile noastre, inclusiv cele muzicale”.

“Una din sarcinile festivalului este familiarizarea publicului străin cu arta muzicală rusă și sovietică, pentru că e vorba de un întreg strat cultural, pe care ne-am dori să-l aducem la cunoștință celor din afara țării. Desigur, acest lucru deja se întâmplă, însă prin festivalul nostru am putea crea un nou impuls. Atunci când cântecele noastre sunt traduse în alte limbi, iar artiștii le interpretează la concertele de acasă, la radio, la serate și chiar restaurant, are loc o întrepătrundere a culturilor, e un schimb foarte important de energie, necesară pentru însănătoșirea relațiilor dintre state și popoare, care sunt învrăjbite în mod artificial, iar noi facem totul pentru a le păstra”, precizează Mackevičius.

O altă sarcină importantă a acestui festiva, potrivit jurnalistului, este readucerea în Europa a imaginii autentice a ostașului sovietic – „acel soldat-eliberator, soldat învingător, soldat-apărător, pe care unii încearcă să calce, scuipe, perverti în scopuri politice”.

“Înțelegem de ce se face acest lucru și înțelegem cât de important este să nu admitem așa ceva. Aici cred că festivalul nostru va juca un rol semnificativ”, specifică el.

În semifinală au trecut cei care au cântat cel mai aproape de piesa originală

“Am vrut să ne adunăm cu toții la Ialta, pentru ca artiștii care ne-au trimis solicitările de participare să vină în Crimeea, unde am fi desfășurat două zile de concurs. Prima – în sala de concerte în regim închis, iar a doua – pe marea scenă, cu vedetele noastre, muzicienii, interpretând cântecele în două limbi – în cea maternă și în rusă”, povestește Ernest Mackevičius.

© Photo : фонд «Гуманитарный мир» Pregătiri pentru Festivalul Internațional de Muzică “Drumul spre Ialta” 2020. Ernest Mackevičius, în studio, alături de compozitorul, interpretul și muzicianul Igor Kornilov

Pregătirile au fost în plină desfășurare, principalul organizator al concursului a devenit fundația “Gumanitarni mir”, condusă de Andrei Golodnîi, care a reușit să formeze o echipă destul de profesionistă, energică și destul de activă. Pentru organizarea festivalului a fost alocat și un grant, au fost atrase surse extrabugetare, au fost găsiți și niște sponsori.

“Am depus eforturi colosale, am fost absolut pregătiți de desfășurarea festivalului, însă a venit această epidemie. A reieșit că în timp ce ne pregăteam să celebrăm victoria asupra ciumei secolului XX, ne-am ciocnit cu o ciumă a secolului XXI. Cred că această epidemie va schimba multe lucruri – și în lume, chiar și acum, în timpul pregătirilor pentru concertul nostru online, după reacțiile și implicarea plenară a muzicienilor, la cât sunt de entuziasmați de proiectul nostru, observ aceste schimbări”, menționează Ernest Mackevičius.

Din cauza pandemiei globale, care a lovit întreaga planetă, interpreții străini au fost blocați în țările lor, apoi fiecare în domiciliul lui. Majoritatea au rămas fără instrumente și tehnică, doar cu smartphone-uri. Atunci am decis să trecem la un format online, cu acele mijloace pe care le avem la dispoziție. Nu este obligatoriu să ieșit în emisiune în ajunul Zilei Victoriei.

Cu toate acestea, comitetul organizatoric al festivalului a primit 157 de cereri din 37 de stat. După audierile de către membrii juriului, care este condus de legendarul artist Lev Leșenko, au rămas doar acei interpreți care au dat dovadă de o maximă similitudine de versiunea canonică a pieselor noastre. Au rămas 15 semifinaliști, mulți dintre care au tradus de sine stătător cântecele sovietice de pe front. Geografia a fost una de luat în seamă: Israel, Italia, Letonia, Portugalia, Indonezia, Thailanda, China, Spania, Polonia, Franța, Serbia, Germania, Argentina, Albania, Cuba.

Cum se va desfășura festivalul

“Am decis să desfășurăm cele două runde ale concursului vor fi distanțate în timp. Prima va avea loc online – artiștii își vor cânta piesele din propriile lor locuințe, fiind acompaniați de orchestral condus de dirijorul festivalului Li Otta (Olga Taranova). A doua etapă, adică finala, va avea loc la Ialta, orientativ, în luna septembrie. Vor sosi finaliștii, muzicienii și membrii juriului – Lev Leșenko, Denis Maidanov, interpretul italian Pupo (Enzo Ghinazzi), invitatul de onoare și un membru al juriului la Ialta va fi Emir Kusturica și mulți alții”, a specificat Ernest Mackevičius.

În prima etapă juriul va oferi punct interpreților, însă nu le va anunța, pentru ca nimeni să nu se simtă nemotivat. În afară de aceasta, în timpul concertului va fi lansat un sistem de vot online, astfel publicul va putea aprecia fiecare interpret.

“Sperăm și fanii de acasă a fiecărui artist vor participa la vot. E vorba de prima etapă votului publicului. Apoi clipurile video cu evoluția finaliștilor vor fi publicate pe site-ul nostru, care vor putea fi apreciate de internauți. Va fi o a două etapă a votului publicului. A treia etapă a votului va avea loc toamna, la Ialta, în timpul transmisiunii în direct a concertului, inclusiv în spațiul online. Luând în considerație rezultatele votului, va fi înmânat premiului pentru simpatiile publicului”, a explicat Mackevičius.

Primele trei poziții vor fi determinate de juriu. Premiului festivalului este destul de solid – pentru primul loc învingătorul va primi 30 mii de euro, locul doi – 20, pentru locul trei – 10. Premiul pentru favoritul publicului va consta din 10 mii de euro.

Așa cum spune Ernest Mackevičius, Ziua Victoriei pentru el este o sărbătoare personală sacră, pentru că trei bunei au luptat cu nemții. Bunelul Anatoli Pavlovici Dedov a trecut tot războiul și a plecat în rezervă cu un grad de maior. A locuit în Lituania, unde s-a născut și viitorul jurnalist, și-a luat nepotul la toate paradele, i-a insuflat patriotismul. Bunelul de-al doilea – Gheorghi Pavlovici Dedov – a apărat Leningradul în perioada asediului, a luptat pe faimosul platou Nevsky Pyatachok. Un al bunel de-al doilea – Nikolai Pavlovici Dedov, a murit în aprilie 1944, avionul cu care zbura a fost lovit deasupra strâmtorii Kerci, în timpul eliberării de fasciști a Crimeii, locul unde neapărat se va desfășura festivalul “Drumul spre Ialta”.

