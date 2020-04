Păstrăm vie memoria: Străinii vor interpreta cântece de pe front

MOSCOVA, 29 apr – Sputnik. Pe 8 mai, postul public de televiziune rusesc “Kultura” va transmite semifinala Festivalului Internațional de Muzică “Drumul spre Iatla”. La sfârșitul lunii aprilie muzicienii străini urmau să sosească în Crimeea pentru a interpreta piese rusești și sovietice despre Marele Război de Apărare a Patriei. Însă din cauza pandemiei de coronavirus evenimentul a fost trecut în regim online.

© Photo : фонд «Гуманитарный мир» Подготовка к фестивалю «Дорога на Ялту» в 2020 году. Слева направо: президент фонда «Гуманитарный мир» Андрей Голодный, художественный руководитель фестиваля Эрнест Мацкявичюс, певец Денис Майданов и его супруга Наталья, руководитель проекта Александр Пилипенко, композитор, певец и музыкант Игорь Корнилов, в кресле сидит дирижер Ольга Таранова – она же Ли Отта.

Despre principalele sarcini ale festivalului și cât de dificilă este aprecierea artiștilor prin intermediul ecranului monitorului, a explicat agenției Sputnik membrul juriului, artistul emerit al Rusiei, Denis Maidanov.

Va fi dificil să alegem cea mai bună interpretare

Membrii juriului urmează să urmărească evoluții a 15 artiști care reprezintă Israelul, Italia, Letonia, Portugalia, Indonezia, Thaildanda, China, Spania, Polonia, Franța, Serbia, Germania, Argentina, Albania și Cuba.

© Photo : фонд «Гуманитарный мир» Денис Майданов на фестивале «Дорога на Ялту» в 2019

Artiștii, din propriile lor apartamente, vor intra în emisie directă pentru a interpreta în limba lor cunoscutele piese despre cel de-Al Doilea Război Mondial: “Temnaia Noci”, “Zemleanka”, “Zdes ptițî poiut”, “Juravli”, “Smugleanka” și altele. Juriul în aceste momente vor urmări evoluții artiștilor, iar apoi în regim online își vor împărtăși impresiile și vor comunica cu participanții la concurs.

Denis Maidanov a recunoscut că evaluarea artiștilor la distanță reprezintă o sarcină destul de complicată.

“Fiecare interpret are o aură specifică și propriile metode de interacțiune cu publicul. Iată de ce este mai comod să-i apreciezi într-un contact pe viu. Însă situația care s-a creat este una ieșită din comun. Oamenii de pe întreaga planetă sunt izolați unul de altul de un virus oribil, care ne-a închis pe toții în apartamente ca în niște pușcării, iar pe mulți i-a ucis. Însă asta nu înseamnă că ne-am pierdut unul pe altul. Am aruncat mănușa virusului. Această provocare, această dorința de a ne reuni se va face simțită în orice evoluare. Va fi un format cu totul unic. Mulți dintre muzicanți vor cânta direct de pe telefoanele lor, din apartamentele lor, pentru că nu dispune acum de alte instrumente. Însă după forța expresiei, după gradul de sinceritate acest lucru ar putea să eclipseze oricare alte concerte pe viu.Apropo, în prejma festivalului, am realizat împreună cu colegii un videoclip pentru piesa “Ciornaia Noci”, acea din cauza căreia interpretul Piotr Kosewski a fost alungat din Muzeul de Istorie al celui de-Al Doilea Război Mondial din Gdansk și care ne-a inspirat la organizarea acestui festival. Am fost nevoiți să înregistrăm muzica și video cu propriile noastre forțe, la domiciliu. Vom cânta “Tiomnaia Noci” împreună cu Piotr Kosewski, interpretul italian Pupi, care recent și-a exprimat recunoștința Rusiei pentru ajutorul oferit Italiei în lupta cu epidemia de coronavirus, dar și cu participanții festivalului “Drumul spre Ialta”. Acest videoclip publicul îl vor putea privi în rețele de socializare și postul de televiziune Kultura pe 8 mai, în timpul transmisiunii în direct a festivalului nostru, precum și pe resursele Sputnik.

În ceea ce privește participanții la festivalul nostru, care ne-au expediat solicitări, e vorba de muzicieni din diverse state, care cântă în limba lor maternă. Fiecare dintre ei este marcat de ideea de bază a festivalului, nu sunt indiferenți la ceea ce se întâmplă în lume, nu sunt indiferenți față de istorie, inclusiv de cea comună. Modul în care interpreții își respectă tradițiile, desigur, va sensibiliza spectatorul, va trece prin fiecare evoluare”, consideră reprezentantul agenției.

Maidanov menționează că toți concurenții au o mare misiune pacificatoare: prin interpretarea lor să unească nu doar muzicanții, dar și simplii cetățeni care cunosc toată „profunzimea Marelui Război pentru Apărarea Patriei”. Participanții urmează să fie pătrunși, să simtă istoria războiului.

“Eu cred că fiecare din interpret va avea o atitudine grijulie față de concurs, iată de ce va fi dificil să-i alegem pe cei mai buni. În afară de aceasta, nivelul muzicienilor, care participă la festival, este foarte înalt”, a spus el.

Memoria războiului

Maidanov menționează că prima sarcină a festivalului “Drumul spre Ialta”, dar și a generației actuale este păstrarea a unei memorii vii despre Marea Război pentru Apărarea Patriei pentru ca și “copii, nepoții noștri să știe ce preț au viața lor liberă într-o țară pașnică”.

“Fiecare trebuie să-și cunoască istoria și de la părinții, buneii lor, și de pe urma evenimentelor culturale pe care le organizează generația noastre. Principala problemă este că pentru copiii noștri această dată ar putea deveni doar un paragraf din manual. Am un fiu născut în 2013, o fiică din 2008. Ei s-au născut într-o altă țară, într-o altă lume – toate acestea pentru ei sunt prea departe. Iată de ce această dată istorică trebuie să fie bogată în semnificații”, spune interpretul.

În afară de această, potrivit lui, festivalul are misiunea de a împiedica orice tentative de a rescrie istoria, de a distorsiona adevărul despre Marea Război pentru Apărarea Patriei.

“În apogeul ciumei secolului XXI (pandemia de coronavirus, n.r.) oricum reușim să revenim în trecutul nostru, în acele cântece care ne-au ajutat să trecem peste ciuma secolului 20, Marea Război pentru Apărarea Patriei”, a conchis Maidanov.

Rușii vor putea urmări semifinala festivalului la postul de televiziune „Kultura”, spectatorii străini vor putea urmări transmisiunea în direct pe YouTube și resursele agenției Sputnik. În plus, publicul va putea să-și dea voturl pentru interpretul preferat. Rezultatele votului online vor fi luate în considerație în turul doi al festivului, care va avea loc în toamnă în Crimeea. Concurenții, care vor acumula cele mai multe voturi, vor primi premiul pentru simpatia publicului.

