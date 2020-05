COVID-19 în Rusia: Îndemnul lui Vladimir Putin pentru toți cetățenii ruși

CHIȘINĂU, 11 mai - Sputnik. Președintele rus Vladimir Putin le-a cerut rușilor să fie extrem de atenți și să ia tote măsurile de securitate în legătură cu epidemia de coronavirus, informează RIA Novosti.

”Fiți extrem de atenți, păstrați, vă rugăm, să păstrați chiar și să sporiți atenția acum asupra măsurilor personale de prevenire a infecției. Eu, așa cum spun ei, înțeleg că uneori nu mai există tărie pentru a suporta aceste restricții, dar să vă infectați, să vă îmbolnăviți, să pierdeți capacitatea de a lucra este mult mai grav. Noi am ales calea de a salva vieți și sănătatea oamenilor și împreună am obținut multe, am reușit mult, am învins mult și depinde de fiecare dintre noi ca din ce în ce mai multe regiuni din Rusia să revină la viața normală, la viața obișnuită", a declarat Putin în carul unei ședințe privind situația sanitar-epidemiologică în Federația Rusă.

