Putin a explicat de ce Rusia i-a ajutat Europei în timpul pandemiei - detalii

CHIȘINĂU, 29 iun - Sputnik. Rusia a acordat asistență țărilor europene în timpul pandemiei COVID-19 nu din motive politice, ci pentru că le-a fost greu și au cerut-o, a declarat șeful statului rus, Vladimir Putin, pentru canalul de televiziune Russia 1, informează RIA Novosti.

El a menționat că încercările unora de a compromite „acțiunile și pornirile nobile” ale Federației Ruse se încheie cu eșecul celor interesați de acest lucru.