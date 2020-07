Zaharova a comentat zvonurile potrivit cărora ar urma să fie numită ambasadoare

CHIȘINĂU, 6 iul - Sputnik. Reprezentantul oficial al Ministerului Afacerilor Externe de la Moscova, Maria Zaharova, a declarat că este concentrată pe rutina zilnică și pe sarcinile pe termen mediu pe care trebuie să le îndeplinească. Despre asta ea a anunțat luni în cadrul unui interviu online.

La începutul lunii iunie, președintele rus Vladimir Putin i-a atribuit lui Zaharova titlul de ambasador extraordinar și plenipotențiar. În scurt timp, în presă au apărut informații potrivit cărora reprezentantul oficial al Ministerului de Externe s-ar pregăti pentru funcția ambasador într-o anumită țară.

„Puteți să mă credeți, puteți să nu mă credeți, dar o voi spune: sunt concentrată pe rutina mea zilnică, precum și pe sarcinile pe termen mediu pe care trebuie să le îndeplinesc. Aceste sarcini, apropo, sunt stabilite nu numai de conducere, ci apar ținând cont de schimbările care se produc în această lume, pe care le urmărim. Acesta este adevărul. Pot să vă spun sincer: asta îmi ocupă tot timpul”, a declarat Maria Zaharova.

Ea a subliniat că îi par amuzante „numirile sale virtuale” care au loc periodic.

"Pe unde nu am mai fost eu, unde încă nu am fost numită în funcții... Mă amuză altceva - că cineva inventează aceste lucruri. Pot să vă răspund la această întrebare concret: am avut recent o revelație, un gând inspirat din opera lui Shakespeare: pur și simplu vreau să fiu. Și atât...” a menționat reprezentantul oficial al Ministerului de Externe al Rusiei.

