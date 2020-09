Putin a adresat un mesaj guvernului și parlamentului

BUCUREȘTI, 23 sep – Sputnik. Rușii trebuie să simtă efectul tututor drepturilor prevăzute de amendamentele la Constituție, a declarat Vladimir Putin la o întrevedere cu senatorii.

„Ceea ce am spus și ceea ce am formulat în legea fundamntală, trebuie să se reflecte în legislația curentă și, desigur, în viața cotidiană a cetățenilor. Dolianțele oamenilor trebuie să fie reflectate în documentul nostru financiar – bugetul federal”, a spus șeful statului.

Potrivit președintelui, rostul inovațiilor constituționale constă în fixarea pentru următoarele decenii a “bazelor dezvoltării durabile a țării”.

“Aici e vorba de continuitatea istorică, valorile morale, garanții sociale sigure, sporirea rolului societății civile. În cele din urmă, e vorba de consolidarea și îmbunătățirea echilibrului între toate ramurile puterii, cu păstrarea în Rusia a unei republici prezidențiale puternice”, a subliniat Putin.

Adresându-se membrilor Consiliului Federației, el a menționat că în această sesiune de toamnă ei urmează să examineze niște probleme extreme de importante și principale ale cetățenilor.