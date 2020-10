Pușkov, critici dure adresa lui Gorbaciov - iată de ce

CHIȘINĂU, 3 oct - Sputnik. Potrivit senatorului rus Aleksei Pușkov, acest eveniment a fost o altă confirmare a eșecului politicii lui Gorbaciov pe direcția germană. În general, Pușkov a numit acțiunile președintelui URSS „un curs de concesii preventive”, care, în opinia sa, a fost apoi continuat de Boris Elțin, informează RIA Novosti.

”Prima lege a politicii reale: este să scapi de iluzii. A doua lege a politicii reale: este să uitați de concesii preventive. Ele vor fi întotdeauna interpretate ca un semn de slăbiciune, nu vor încuraja niciodată cealaltă parte să facă concesii reciproce și vor fi amintite atât timp cât va fi necesar", a scris el.

În același timp, senatorul a subliniat că nimeni nu va plăti pentru demersurile deja făcute la jumătatea drumului.

Aniversarea reunificării Germaniei este marcată pe 3 octombrie. În această zi, în 1990, RDG și Berlinul de Vest au devenit parte a RFG. Temeiul juridic pentru aceasta a fost pus de Tratatul de soluționare finală pentru Germania.

Acest document este, de asemenea, cunoscut sub numele de Acordul „Doi plus patru” - în cinstea statelor care l-au semnat: RDG și RFG plus URSS, SUA, Franța și Marea Britanie.

