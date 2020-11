Reprezentantul Rusiei la ONU: Nici cu Biden nu va fi ușor

Reprezentantul Rusiei la ONU a explicat în ce măsură alegerea lui Biden ar putea avea vreo influență asupra negocierilor pe marginea prelungirii tratatului New Start.

BUCUREȘTI, 13 nov – Sputnik. Negocierile cu SUA în privința prelungirii tratatului New Start nu vor fi neapărat mai ușoare, chiar dacă Biden își dorește acest lucru, a declarat reprezentantul permanent al Rusiei la ONU, Vasili Nebenzea, într-un interviu, oferit agenției RIA Novosti.

“Nu înseamnă că totul va fi mai simplu cu americanii în domeniul înarmărilor și dezarmărilor, în cazul în care va veni o administrație democrată. Însă faptul că Biden înțelege necesitatea prelungirii New Start e adevărat, despre acest lucru a vorbit recent și Vladimir Putin”, a declarat diplomatul rus.

Totodată, el a menționat că Rusia a reușit să se apropie de această înțelegere și cu administrația actuală, chiar dacă este vorba de un an, nu de cinci.

“Discuțiile nu s-au încheiat. Le-am început de departe. Am început cu dorința lor de a nu prelungi tratatul. Însă ne-am apropiat de prelungirea lui, cel puțin pentru un an, pentru a avea suficient timp la dispoziție”, spune Nebenzea.

El a mai menționat că Rusia a respins condițiile suplimentare, înaintate de partea americană.

“Ei înaintează diverse condiții. Le-am spus că suntem gata să-l prelungim cu un an. Parțial, am căzut de acord asupra ceea ce ni s-a propus, însă am subliniat că nu vom accepta alte condiții suplimentare. Deocamdată, așteptăm răspunsul americanilor”, a mai adăugat el.

„Am căzut de acord asupra ceea ce ne-au propus: prelungirea tratatului cu un an. Nu a fost singura condiție, înaintată de americani. Am mai acceptat ceva, însă le-am spus că e ultima cedare. Acum mingea este pe terenul lor. Ei discută despre asta pe undeva, însă nu am primit niciun răspuns”, a conchis diplomatul.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova