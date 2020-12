Vladimir Putin i-a felicitat pe cetățenii ruși cu venirea Anului Nou

CHIȘINĂU, 31 dec – Sputnik. Mesajul din noaptea de Revelion al președintelui rus Vladimir Putin a fost lansat încă de cu zi, dat fiind că regiunile din Orientul Îndepărtat al Federației Ruse au întâmpinat Anul Nou cu câteva ore înainte decât au făcut acest lucru rușii din partea europeană a țării.

"Atunci când am întâmpinat acest an, exact acum un an, noi, ca și oamenii întregii lumi, ne gândeam, visam la schimbări în bine. Atunci nimeni nu și-a imaginat prin ce încercări vom fi nevoiți să trecem. Acum ni se pare că anul care trece a acumulat în el povara câtorva ani. El a fost unul greu pentru fiecare dintre noi, cu neliniști și cu greutăți materiale, cu emoții, iar pentru unii și cu pierderea dureroasă a oamenilor apropiați, a oamenilor iubiți", a declarat Putin în mesajul său tradițional de Anul Nou.

Însă el a precizat că de anul 2020 țin și speranțele că problemele vor fi depășite, și mândria pentru oamenii care și-au manifestat cele mai bune calități umane și profesionale, au conștientizat cât de mult înseamnă relațiile sincere, solidare, adevărate între oameni, prietenia și încrederea între oameni.

Iată de ce, a menționat președintele, anul a fost parcurs cu demnitate. "Acest an noi l-am traversat împreună, cu demnitate, așa cum îi stă bine unui popor unit, care respectă tradițiile strămoșilor săi. Aceste valori: bărbăția, solidaritatea, compasiunea sunt în inimile noastre, în caracterul nostru, în acțiunile noastre", a spus președintele rus.

În discursul său de sfârșit de an, în anul în care s-a marcat cea de-a 75 aniversare a Victoriei în Marele Război pentru Apărarea Patriei, Vladimir Putin i-a pomenit și pe veterani.

"Noi ne raportăm la dragii noștri veterani, la generațiile nobile care au învins virusul nazismului. În pofida a orice, noi ne-am îndeplini datoria noastră sfântă de feciori: am marcat cu recunoștință și pietate cea de-a 75 aniversare a Marii Victorii", a conchis președintele rus.

