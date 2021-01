Componența juriului concursului Stenin-2021: lideri ai industriei foto mondiale

CHIȘINĂU, 20 dec - Sputnik. Concursul internațional pentru tinerii fotografi "Andrei Stenin" a anunțat componența juriului, care este plin de stele. În 2021, juriul are o componență internațională care este unică în felul ei: include reprezentanți ai celor mai mari mass-media din lume și fotografi cu nume, care în anii precedenți au mai făcut parte din acest juriu.

© Sputnik / Илья Питалев Открытие выставки победителей Международного конкурса имени А. Стенина

Printre aceștia se numără Andreas Trump, director foto al revistei Stern (Germania); Ruth Eichhorn (Germania), curator independent și editor foto, fost director foto al versiunii germane a revistei GEO; fondator și coordonator al festivalului anual della Fotografia Etica din Lodi (Festival della Fotografia Etica) Alberto Prina (Italia); Ian Landsberg (Africa de Sud), editor foto al celor mai vechi publicații din Africa de Sud, Cape Times și Cape Argus, ca parte a grupului Independent Media; de două ori câștigător al premiului foto mondial cel mai important, World Press Photo, fotoreporter special al RIA Novosti Valeri Melnikov (Rusia); Iuri Kozîrev (Rusia), câștigător multiplu al principalelor premii internaționale de fotografie, cofondator al agenției internaționale de fotografie „Noor”.

"Sunt recunoscător și este o onoare pentru mine să fiu invitat la juriul concursului Stenin. Aceasta este o echipă consacrată, cu autoritate, cu propriile puncte de vedere, concepte, condiții și chiar o legendă. Andrei a fost un bun fotograf, un excelent profesionist. Este foarte important să ne amintim acest lucru. Eu consider că orice competiție este un bilanț făcut în mod corect: uzitându-te la tot ceea ce ai făcut într-un an, înțelegeți ce e bine și ce e rău. Există, de asemenea, circumstanțe obiective - de exemplu, anul acesta a fost dificil pentru noi toți. Dacă luăm în considerare profesia de fotoreporter, atunci punctul său cheie este abilitatea de a vă deplasa și de a fi în locurile potrivite la timp. Oamenii sunt gata, de exemplu, ca Andrei Stenin, să își asume riscuri și să fie acolo, în zonele fierbinți. Și dintr-o dată, din cauza pandemiei, ne-am trezit într-un cadru atât de dur: nu ne putem deplasa. Sunt foarte curios cum fotografii, în special băieții tineri pentru care mișcarea este viață, au rezolvat această problemă. Tinerii vor vorbi cu siguranță despre coronavirus și pandemie. Dar este greșit să ne referim doar la acest subiect. Viața merge înainte. Și, dacă ne întoarcem din nou la experiența lui Andrei Stenin, care a filmat războiul și a fost reporter de război, el a filmat viața acolo, în conflicte. Și viața, așa cum știm, nu constă doar din gloanțe: acolo oamenii nasc, iubesc, se despart și sunt geloși. Prin urmare, și aceste aspecte ale vieții trebuie să fie prezente", a declarat Iuri Kozîrev, fotograf rus și cofondator al agenției Noor Images.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Открытие выставки победителей конкурса имени А. Стенина в Праге

La rândul său, directorul foto al revistei Stern (Germania) Andreas Trump a remarcat că în primăvara anului 2017, pentru prima dată, a fost invitat în juriul competiției Andrei Stenin.

"Să vezi Moscova și să lucrezi cu o echipă de profesioniști din Rossiya Segodnia a fost un mare noroc. În timpul lucrării juriului, eu mi-am făcut colegi noi, dar, mai important, am văzut cum muncesc mulți alți fotografi. Acum, când am fost întrebat dacă aș dori să devin din nou membru al juriului deja în 2021, nu am ezitat să accept această invitație. Sunt absolut sigur că voi vedea din nou munca excelentă a fotografilor din întreaga lume. Aștept cu nerăbdare, "- a spus Trump.

Dar Ruth Eichhorn, curator independent și editor foto, fost director foto al versiunii germane a revistei GEO, a participat pentru prima dată în 2016 și a evaluat majoritatea lucrărilor din 2015.

"Îmi amintesc că atunci juriul era format din specialiști din diferite țări - Rusia, Italia, China, America, Suedia și Germania. Toți erau profesioniști excelenți și toți aveau argumente puternice și convingătoare. Am polemizat cu entuziasm despre lucrări participanților, estetica și valoarea informațiilor. Mă bucur că competiția este încă populară și are fani și sprijin. Pentru un fotograf, este importantă orice oportunitate de a-și arăta munca și să fie recunoscut. Dar tinerii jurnaliști foto au nevoie în mod special de experiență și de posibilitatea de a-și evalua munca la nivel global", - a spus Ayhorn.

Fondatorul și coordonatorul festivalului anual della Fotografia Etica din Lodi, Alberto Prina, s-a declarat încântat că a fost invitat să se alăture juriului concursului Stenin pentru a doua oară.

"Prima mea experiență a fost foarte pozitivă, mi-a dat posibilitatea să lucrez cu colegi pasionați din întreaga lume, care încearcă să aibă un impact pozitiv asupra comunității fotografice. Va fi o mare onoare pentru mine să contribui la acest proiect minunat Aștept cu nerăbdare să colaborez cu colegii mei din juriu și să evaluez munca tinerilor fotoreporteri, mai ales într-un moment atât de important pentru întreaga lume", a spus Prina.

Ian Landsberg, editor foto pentru Cape Times și Cape Argus al grupului Independent Media, a remarcat că, participând la competiția Andrei Stenin din 2017 în calitate de membru al juriului, a putut să-și examineze critic propriile opinii despre fotoreportaj într-o lume în schimbare, precum și pentru a aprecia munca tinerilor fotografi din colțurile îndepărtate ale pământului.

„Ceea ce m-a impresionat în special a fost diversitatea și amploarea punctelor de vedere ale echipei juriului, care a fost formată din profesioniști din industria foto și experți din Italia, Germania, China, Africa de Sud și Rusia, precum și precizia metodică cu care pregătirea și logistica procesul de evaluare a fost realizată de echipa condusă de Oksana Oleinik. Sunt foarte interesat să văd cum juriul din 2021 va evalua modul în care fotografii au interpretat, surprins și acceptat noua realitate provocată de pandemia globală. Este o mare onoare și privilegiu pentru mine să particip din nou la competiție ca membru al juriului”, a adăugat Landsberg.

Valery Melnikov, de două ori câștigător al World Press Photo, fotoreporter special al grupului media Rossiya Segodny, a declarat că anul acesta va fi din nou printre membrii juriului competiției internaționale de fotoreportaj Andrei Stenin.

"Acum câțiva ani am lucrat deja ca membru al juriului acestei competiții. Și chiar și atunci, în ciuda faptului că competiția tocmai câștiga avânt, au fost trimise un număr foarte mare de lucrări de valoare și foarte interesante. Atunci pentru mine a fost prima experiență de lucru într-un juriu ce reprezenta o echipă care a inclus reprezentanți ai industriei media din întreaga lume. Sper foarte mult că și în anul acesta vom vedea un număr mare de lucrări de valoare, interesante și diverse, mai ales că anul trecut nu a fost ușor pentru Rusia și pentru întreaga lume. Vreau să invit toți fotografii care au ceva de arătat în fotografiile lor să participe la competiția noastră și să spună lumii cum au trăit anul acesta", a spus Melnikov.

În 2021, candidații vor concura pentru premii la patru nominalizări - „Știri de top”, „Sport”, „Planeta mea”, „Portret. Eroul timpului nostru”. La toate nominalizările, participanții vor putea trimite o lucrare în două categorii, „Fotografie unică” și „Serie”. Acceptarea lucrărilor va dura până pe 28 februarie pe site-ul stenincontest.ru în rusă, engleză și chineză.

Fondul de premiere al competiției din 2021 va fi de 125.000, 100.000 și 75.000 de ruble pentru locurile I, II și III din fiecare categorie. Câștigătorul celui mai mare premiu al competiției Stenin - Marele Premiu - va primi 700.000 de ruble.

Nu mai puțin importantă va fi oportunitatea tinerilor reporteri de fotografie de a-și arăta munca în locuri rusești și internaționale - turul expozițional al laureaților competiției a devenit deja partea sa integrantă și include câteva zeci de orașe din Europa, Asia, America Latină, Africa și Orientul Mijlociu.

Din 2018, printre platformele de prezentare a lucrărilor concursului este și sediul din New York al principalei organizații internaționale pentru consolidarea păcii și securității tuturor țărilor, Organizația Națiunilor Unite (ONU). Din 2019, expozițiile concursului au avut loc și la Consiliul Europei la Strasbourg.

Despre concurs

Concursul Internațional de Fotoreportaj Andrei Stenin, organizat de Agenția Internațională de Știri Rossiya Segodnya sub auspiciile Comisiei RF pentru UNESCO, își propune să sprijine tinerii fotografi și să atragă atenția publicului asupra sarcinilor fotoperiodismului modern. Aceasta este o platformă pentru tinerii fotografi - talentați, sensibili și deschiși la tot ce este nou, unde ne atrag atenția asupra oamenilor și evenimentelor din apropierea noastră.

În 2020, partenerii generali de informare ai competiției au fost: ​​portalul de informații și știri Vesti.Ru , canalul de televiziune de stat din Rusia „Rusia-Cultură” . Partenerii media internaționali ai competiției au devenit: agenția de știri și radio Sputnik , agenția de știri Askanews , holdingul media Media Independent , Notimex News Agency, ANA News Agency RT TV Channel and Portal, Shanghai United Media Group (SUMG) internet portal DBW , portal de știri Brasil247

Cu statutul de parteneri din industrie, competiția a fost susținută de revista National Geographic Russia, portalul Russian Foto, portalul Photo-study.ru, școala de fotografie a Academiei de Fotografie, portalul de informații YOung JOurnalists, revista Fotoargenta, New Delhi Photojournalism Club, revista Enfoque Visual, LF Magazine, portal de internet All About Photo, platformă internațională de parteneri - festivalul PhotON.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova